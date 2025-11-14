VIDEO Dugo ih nije bilo u vatrenima, a sada su Hrvatsku odveli na sedmo SP u povijesti

Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom poluvremenu je uspjela slomiti žilave goste s Farskih Otoka te otići na nedostižnu prednost od 3:1. Povratnik u redove vatrenih Petar Musa je zabio prvijenac s desne strane iskosa i doveo Hrvatsku na milimetar od svjetskog prvenstva.

Nikola Vlašić također se vratio u reprezentaciju nakon što ga neko vrijeme nije bilo na popisu Zlatka Dalića. Zabio je veznjak Torina na asistenciju Perišića i Hrvatska vodi 3:1.

Pogotke možete pogledati OVDJE i OVDJE.