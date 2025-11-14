Naši Portali
POVRATNICI ZABILI

VIDEO Dugo ih nije bilo u vatrenima, a sada su Hrvatsku odveli na sedmo SP u povijesti

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
14.11.2025.
u 22:19

Povratnik u redove vatrenih Petar Musa je zabio prvijenac s desne strane iskosa i doveo Hrvatsku na milimetar od svjetskog prvenstva

Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom poluvremenu je uspjela slomiti žilave goste s Farskih Otoka te otići na nedostižnu prednost od 3:1. Povratnik u redove vatrenih Petar Musa je zabio prvijenac s desne strane iskosa i doveo Hrvatsku na milimetar od svjetskog prvenstva. 

Nikola Vlašić također se vratio u reprezentaciju nakon što ga neko vrijeme nije bilo na popisu Zlatka Dalića. Zabio je veznjak Torina na asistenciju Perišića i Hrvatska vodi 3:1.

Pogotke možete pogledati OVDJE i OVDJE.
BL
Blabor
22:29 14.11.2025.

Bravo momci?

