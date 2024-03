VIDEO Do jučer je igrao za Kustošiju, a sad je zabio golčinu s 35 metara o kojoj bruji nogometni svijet

Prijateljsku nogometnu utakmicu u francuskom Amiensu odigrale su reprezentacije Senegala i Gabona. Senegalci su tu utakmicu dobili s 3:0, a svoj debi za nacionalnu vrstu upisao je Mikayil Faye. Sjećate ga se, vjerujemo, još prošle sezone trčkarao je hrvatskim travnjacima u dresu drugoligaša (danas trećeligaša) Kustošije. A onda je početkom ljetnog prijelaznog roka objavljeno da ide, ni više ni manje već u Barcelonu.

Nije ovaj 19-godišnji lijevi branič (ili stoper) odmah dobio priliku u prvoj momčadi pod ravnanjem Xavija Hernandeza, već ga je Barcelona primarno dovela za svoju B-momčad. U njoj ove sezone standardno igra, u trećeligaškom je društvu upisao 24 nastupa u kojima je zabio tri pogotka. Nedavno se, a bilo je to 8. ožujka u domaćoj pobjedi protiv Mallorce po prvi puta našao u zapisniku za službenu utakmicu prvog sastava, no nije ulazio u igru s klupe.

Ipak, dobre partije za drugu Barcinu momčad nagnale su senegalskog izbornika Alioua Cissea da ga pozove u reprezentaciju. Senegal osim Gabona u ožujskom ciklusu ima i prijateljski dvoboj s reprezentacijom Benina u utorak, a Faye bi mogao zaigrati, kao što je to uostalom bilo i danas.

I ne samo da je zaigrao, Faye je na debiju za nacionalnu momčad i zabio. I to kakav krasan pogodak. Igrala se 44. minuta, a nakon jednog kornera lopta je stigla do Fayea koji je bio na kakvih 35 metara od suparničkog gola. Namjestio se, potegao otprve i neobranjivo zabio za 2:0. Inače, Senegal je poveo već u 12. minuti autogolom Appindangoyea, a konačnih 3:0 postavio je Sadio Mane u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena. Faye je igrao do 80. minute.

