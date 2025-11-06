Naši Portali
TEŠKA SITUACIJA

VIDEO Dinamo u velikim problemima: Pogledajte pogodak za povećanje vodstva gostiju

Zagreb: Celta Vigo protiv Dinama u 28. minuti podigla rezultat na 2:0
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.11.2025.
u 19:31

Igrač Bayerna na posudbi u Celti, Bryan Zaragoza, prošao je pokraj Theophile-Catherinea na desnoj strani te uputio ubačaj...

Jako loš početak utakmice za hrvatskog doprvaka Dinamo. Plavi u ovim trenucima na svom Maksimiru igraju utakmicu četvrtog kola Europske lige, natjecanja u kojem su dosad neporaženi, ali su trenutačno u rezultatskom zaostatku za španjolskom Celtom iz Viga.

Nakon što je Pablo Duran doveo goste u vodstvo nakon velike greške Dinamovog stopera Sergija Domingueza, isti je igrač u 28. minuti zabio za povećanje vodstva. Igrač Bayerna na posudbi u Celti, Bryan Zaragoza, prošao je pokraj Theophile-Catherinea na desnoj strani te uputio ubačaj, a nakon što se odbila od Domingueza, lopta je stigla do samog Durana na drugoj vratnici koji ju je mirno gurnuo u mrežu, ali ispostavilo se da je lopta već prešla liniju kada se odbila od Domingueza te pogodak upisan kao autogol.

Drugi pogodak Celte pogledajte OVDJE.

Dinamo je zasad nadomak prvog poraza u ovom natjecanju nakon što je u prve tri utakmice ostvario dvije pobjede i remi. Ipak, nisu domaći bez svojih prilika u ovoj utakmici, a najbolju je propustio iskoristiti Miha Zajc.

Celta Vigo Dinamo

LU
Lustrator
19:36 06.11.2025.

To je tako kad Možemo upravlja Dinamom

