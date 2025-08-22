Naši Portali
LONDONSKI DERBI

VIDEO Chelsea razbio West Ham, pet različitih strijelaca pogađalo za svjetske prvake, pogledajte golove

West Ham United v Chelsea - Premier League - London Stadium
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
1/3
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
22.08.2025.
u 23:18

Chelsea je u 1. kolu remizirao 0-0 s Crystal Palaceom te sada ima četiri boda, dok je West Ham bez bodova uz čak osam primljenih pogodaka u prva dva kola

Svjetski klupski prvak Chelsea u susretu je 2. kola engleskog nogometnog prvenstva ostvario prvu pobjedu svladavši kao gost West Ham United sa 5-1.

Domaće je u prednost doveo Paqueta (6) sjajnim udarcem s više od 20 metara, ali Joao Pedro (15) je glavom nakon kornera ubrzo poravnao da bi Pedro Neto (23) na dodavanje Joaoa Pedra preokrenuo rezultat. Enzo Fernandez (34) iskoristio je izvrsni prodor i ubačaj Estevaa za 3-1, da bi Caicedo (54) i Chalobah (58) početkom nastavka zabijali za konačnih 5-1.

Chelsea je u 1. kolu remizirao 0-0 s Crystal Palaceom te sada ima četiri boda, dok je West Ham bez bodova uz čak osam primljenih pogodaka u prva dva kola.

GOLOVE S UTAKMICE POGLEDAJTE OVDJE
Ključne riječi
Premier league West Ham Chelsea

