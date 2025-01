VIDEO Cannavaro ima rješenje je za Dinamove probleme: 'Nismo najbolja momčad u Hrvatskoj, ali možemo ostvariti cilj'

Fabio Cannavaro je klupu Dinama preuzeo neposredno prije zimskih priprema u Turskoj. Taj je period iskoristio da upozna igrače, bolje razumije njihove mogućnosti, kao i stanje momčadi uopće. Nakon deset dana u kojima su odradili brojne treninge i tri prijateljske utakmice talijanski je trener dao intervju za službene stranice kluba. Najprije se osvrnuo na odrađene pripreme i otkrio što su radili.

"Odradili smo puno treninga i puno drugih stvari. Naravno da imam puno ideja o nogometu, o ideji igre, ali ne možemo sve uskladiti u tako kratkom roku. Treba nam vremena, ali idemo korak po korak, pokušavamo činiti pomake, kako individualno tako i momčadski. Sretan sam jer sam u ova dva tjedna vidio da dečki žele učiti, napredovati i naporno raditi. To je iznimno bitno. Ako nisi agresivan, energičan i hrabar na treninzima, nećeš biti ni na utakmici. Sve u svemu, veseli me pristup i stav igrača", ističe Cannavaro pa se osvrće na ozljede:

"Naravno da nije bilo lako, ali prije svega nam je žao zbog ozlijeđenih, teško je kad sa strane gledaš suigrače kako treniraju i uživaju u nogometu. Vjerojatno je njima čak i teže nego meni kao treneru. Naravno da ja želim da svi budu zdravi i da ih sve imam na raspolaganju. Naravno da je fizička sprema bitna jer smo imali dosta problema s ozljedama i velikim naporima u gustom rasporedu u prvom dijelu sezone. Želim da budemo agresivniji, da više igramo prema naprijed i da ispunjavamo svoje zadatke na terenu, i s loptom, ali i bez nje. U tom dijelu možemo napredovati samo uz svakodnevni naporni rad."

U prvome dijelu sezone Dinamu je bitan problem predstavljao velik broj golova koje su primali. Cannavaro je tijekom priprema često mijenjao igrače u obrambenom redu. "Da budem iskren, stvarno mi jako teško padaju situacije u kojima primamo pogotke, pogotovo zato što sam bio obrambeni igrač. Tu se moramo znatno popraviti jer znam da prema naprijed posjedujemo dovoljno momčadske i individualne kvalitete da ispunimo naše planove i postižemo pogotke, u to sam sto posto siguran. Ne želim da primamo puno golova, za mene je to ključno u nogometu. To bi trebalo biti bitno i igračima. Usporedio bih to i sa životnim situacijama, kao kad, primjerice, želite zaštititi majku ili kad trebate zatvoriti vrata da vam netko ne provali u kuću", kazao je trener pa se osvrnuo na napredak u uvođenju svog stila visokog intenziteta: "Nije lako, ali dali smo igračima tri opcije kako želimo da igraju, dakle s loptom i bez nje. Radit ćemo na tome. Ponavljam, nije lako, ali srećom, u ovih smo deset dana u Antalyji jako dobro radili, a i vidim po utakmicama i treninzima da su igrači prihvatili ideju igre kakvu želimo provesti, da im se sviđa taj način i to me svakako veseli."

Osvrnuo se na par Baturina-Stojković koji je tijekom priprema izvrsno funkcionirao. "To su sve odlični igrači. Dovoljno su pametni da shvate da igrač ne može ići stalno gore-dolje već mora imati neku stabilnost. Luka je igrač s ogromnom energijom, ali mora shvatiti da treba čitati situaciju u igri, a ne samo trčati. Mora shvatiti da nekad trebaš pomoć, nekad trebaš tražiti dubinu, nekad ulaziti iza linija. Jednostavno, mora čitati igru i uvjeren sam da može još puno napredovati. Bati je talent. Neki kažu da je ležeran i da ponekad ne uživa u nogometu, ali ono što sam ja vidio do sada... Znate, mi trebamo takvog igrača. Ponekad 'desetke' u nogometu nerado trče i nerado pomažu u obrani, ali Martin mi je pokazao odličan pristup, odlično razmišljanje i jako sam sretan s njim", objasnio je Cannavaro pa komentirao utakmicu protiv Arsenala.

"Kad idete na takav stadion kakav je u Londonu i igrate protiv takvog suparnika, znate da vas u 99 posto slučajeva čeka teška utakmica, ali mi nemamo što izgubiti. Trebamo uživati u utakmici, biti fokusirani na naš plan. Moramo pokušati zakomplicirati Arsenalu i dat ćemo sve od sebe jer to je jedino što možemo. U nogometu sam od svoje osme godine, volim ovakve utakmice, to je dio mog života... Jedva čekam početak", kaže trener, no naglašava da je glavni fokus Hrvatska nogometna liga i obrana naslova.

"To moramo napraviti i zbog povijesti kluba i zbog kvalitete igrača. Trenutačno nismo najbolja momčad u Hrvatskoj jer nismo na prvom mjestu, ali dat ćemo sve od sebe da ispunimo naše ciljeve. Sto posto sam siguran da navijači, klub i igrači nisu sretni. Ono što moramo napraviti je da oni budu sretni i zadovoljni. Moramo raditi naporno jer nemamo pravo na pogrešku do kraja sezone. Slijedi nam intenzivno razdoblje i moramo dati sve od sebe i na terenu i izvan njega. Čak i kad su sa svojim obiteljima igrači moraju zadržati fokus na naš glavni cilj. Ovdje sam jer vjerujem da možemo ispuniti naš cilj, napredovati i učiniti da naši navijači budu ponosni na nas", dovršio je trener Dinama.