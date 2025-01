Dinamo se našao u velikom problemu! Na Maksimiru se sada samo mogu nadati jednome

Saga oko napadača Dinama mogla bi uskoro završiti, pred vratima Maksimira je Wilfried Kanga, napadač koji će u veljači napuniti 27 godina. Pogrešna kadrovska politika plavih, poglavito oko napadača, dovela je do ozbiljnih problema. Plavi su olako za mali novac pustiti Frana Brodića, koji bi im tijekom jeseni itekako dobro došao. Naime, kako je dobar dio sezone Bruno Petković, nominalno prva špica plavih, proveo na terapijama i nepotrebno igrao kada to nije bilo potrebno i tako samo "održavao" svoju ozljedu hvatišta aduktora, u prvi plan izbio je Sandro Kulenović. I Kule je krenuo fenomenalno, zabijao je golove i donosio bodove Dinamu, ali onda je i on stao.

I plavi su se našli u problemu, nije Kulenović stao slučajno, on nije u karijeri naviknuo igrati u takvom ludom ritmu kakav ima Dinamo, a bio je jedini klasični napadač kad Petkovića nije bilo. Očito se potrošio, a zamjene za njega nije bilo i to je bila velika greška kluba koji nije na vrijeme popunio prazninu u napadu. Nisu ni treneri Dinama baš radili na tome da u aktualnom kadru nađu drugog napadača, a i to se moglo, ako je u Rijeci Toni Fruk sjajno igrao lažnu devetku, mogao je to i netko u Dinamu jer ima igrača za tu poziciju. Uostalom, pa nije ni Petković klasična devetka.

Dinamo je završio pripreme u Turskoj, tamo i dalje u tri utakmice nije bilo Petkovića, u slabijem izdanju kao i u završnici prvog dijela sezone bio je Petković, a klub treneru Cannavaru nije doveo novog napadača. Tijekom priprema baratalo se s nekoliko imena koja bi mogla sletjeti u napadačku liniju Dinama i sad po povratku u Zagreb čini se da su plavi blizu potpisivanja ugovora sa spomenutim Wilfriedom Kangom.

Napadač koji je rođen u Francuskoj, a postalo je uobičajeno da sportski direktor Marko Marić dovodi igrače koji imaju veze s Francuskom, bio je reprezentativac Obale Bjelokosti, imao je karijeru koja je prošla dosta amplituda, od odličnih izdanja do toga da gotovo nije igrao.

Svoje najbolje dane imao je igrajući za Young Boyse u Švicarskoj i belgijski Standard, a one slabašne imao je u Herthi, koja ga je kupila od švicarskoga kluba za pet milijuna eura. Ni u svom posljednjem klubu, u Cardiffu, nije ostvario nikakav učinak. U Cardiffu je dosad bio na posudbi iz Herthe, ali u klubu koji se bori za ostanak u drugom razredu engleskog nogometa Kanga je uglavnom bio – prisutan. Upisao je 16 nastupa, ali i igrao samo 512 minuta, i to bez ozbiljnog učinka, nije upisao ni jedan pogodak niti je asistirao.

Naravno da se zbog takve statistike postavljaju pitanja opravdanosti dovođenja takvog igrača. No za njegov dolazak Dinamo ima i argumenata. Treba biti objektivan, pa Dinamo prodaje igrače za pet, deset pa i više od 20 milijuna eura i kako onda naći napadača, a oni su najskuplji, za nekoliko milijuna eura, koji bi bili pojačanja. Kanga će plave koštati više od tri milijuna eura (bez plaće, koja neće biti mala), ali napadača jednostavno moraju dovesti i samo se mogu nadati da će pogoditi s njim. Jer, da i investiraju pet puta više eura, jamstva da će netko biti pojačanje jednostavno nema.

Nadalje, u Dinamu su procijenili da mu igre Herthe i Cardiffa nisu odgovarale, da je igrao jako dobro u Young Boysima i Standardu, u momčadima koje su igrale napadački nogomet, kao što ga igra i Dinamo, pa se u Maksimiru nadaju da će u takvoj igri plavih svoje mjesto naći i Kanga i uklopiti se u Cannavarov način igre. Šteta je što nije došao prije i s plavima proveo te kratke pripreme u Turskoj, ali bolje da je došao i sad kad Dinamo nasušno treba još jednog napadača.

Prođe li strogi liječnički pregled kod doktora Ivice Smodeka, mogao bi pomoći Dinamu. Naravno, ne protiv Arsenala i Milana jer u tim utakmicama neće imati pravo nastupa, ali plavima je ionako prioritet naša domaća liga, a tu bi Kanga mogao pomoći. Dobra je stvar što je u ritmu, fizičko stanje trebalo bi mu biti dobro, a kako nije previše igrao, nije ni potrošen.