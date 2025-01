Gattuso otkrio: Mogao sam napustiti Hajduk! Za nas je ovo Real Madrid, to sam rekao svojima...

Od danas je Hajdukova digitalna (OTT) platforma Hajduk Digital TV dostupna i korisnicima MAXtv usluge. U tom je povodu ekipa zadužena za produkciju na Poljudu napravila veliki intervju s trenerom Gennarom Gattusom. Talijanska legenda otkrila je kako su ga ključni ljudi u klubu nagovorili da se prihvati posla u Hajduku. Također, nije krio niti to da je imao poziv drugog kluba da već protekle polusezone ode iz Hajduka.

- Kada je Nikola Kalinić došao u Marbellu uvjeriti me da dođem, znao sam gdje dolazim, znao sam za sve poteškoće, za činjenicu da cijeli Split živi za Hajduk, znao sam za sve i ničim nisam iznenađen. Rekao sam svojim momcima iz stožera prvog dana kada sam im rekao gdje idemo: "za nas je ovo Real Madrid" - rekao je Gattuso uz dodatak:

- Nećemo se obazirati na to da nema pomoćnih terena i da uvjeti nisu idealni. Za nas je to Real Madrid, idemo s razmišljanjem da treba naporno raditi. Samo s radom, s mentalitetom i voljom za napretkom možemo doći ovdje. Samo luđak poput mene prihvatio bi takav poziv.

Hajduk je trenutno drugoplasirana momčad HNL-a, a na polusezoni ima isti broj bodova kao i prvoplasirana Rijeka te sedam bodova više od trećeg Dinama.

- Ponosan sam što sam prihvatio poziv Hajduka jer osjećam da me cijeli grad podržava. Ne doduše od početka. Na startu sam imao osjećaj hladnoće, ali to je normalno. Morali su me upoznati, a sad osjećam da su svi ljudi dio mene, u dobru i zlu. To mi daje snagu. Ne krijem da sam mogao otići, ali nisam niti malo o tome razmišljao. Imao sam poziv da odem, ali nisam mogao iznevjeriti grad. Ne mogu iznevjeriti tako veliku vjeru ljudi, ne mogu iznevjeriti svoje igrače, ljude koje rade u klubu. Ima mnogo ljudi koji rade u klubu s velikom strasti. To je za nas velika vrijednost i sretan sam zbog toga - kazao je talijanski stručnjak.