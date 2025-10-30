Željko Sopić stigao u Osijek i prvom izjavom osvojio navijače: 'Bilo mi je teško ovo gledati'

Željko Sopić i službeno je novi trener Nogometnog kluba Osijek. Nakon što je klub u srijedu raskinula suradnju sa Simonom Rožmanom, uprava je ekspresno reagirala i na klupu dovela trenera poznatog po čvrstoj ruci i nevjerojatnoj energiji. Sopić je predstavljen ovoga jutra, a pred sobom ima nimalo lak zadatak – preuzima momčad koja se nakon jedanaest odigranih kola nalazi na pretposljednjem mjestu prvenstvene ljestvice sa samo devet osvojenih bodova. Ugovor je potpisao do ljeta 2026. godine, s opcijom produljenja, a vatreno krštenje imat će već u nedjelju u prvenstvenom ogledu protiv Varaždina.

Već na prvom obraćanju medijima, Sopić je pokazao svoj prepoznatljivi stil. Bez okolišanja je najavio kako mu je prvi zadatak psihološki podići ekipu. "Nitko od tih igrača nije zaboravio igrati nogomet, radit ćemo na taktici, ali prije svega na psihičkom dizanju. Rijetko mi treneri dobijemo dva mjeseca za pripremu, to je takav posao, uskočiš u tuđe cipele i moraš se snaći. Maksimalno vjerujem u njih", izjavio je Sopić, dodavši kako će nazvati i svog prethodnika Rožmana kako bi čuo njegovo viđenje situacije. Svjestan je pritiska koji ga čeka: "Kada pobijedite, onda ste Mourinho ili Guardiola, a ako izgubite, onda nemate pojma. Spreman sam na to. Meni nitko ne treba staviti ciljeve, svjestan sam teške situacije i moramo isplivati."

Koliko je situacija alarmantna, najbolje svjedoči njegova izjava kojom je ogled s Varaždinom stavio u najviši mogući kontekst. "Za mene je utakmica s Varaždinom finale Svjetskog prvenstva", poručio je Sopić, jasno dajući do znanja da nema vremena za kalkulacije. Novi trener "bijelo-plavih" osvrnuo se i na opću atmosferu koja ga je dočekala. "Izvana mi je bilo teško gledati apatiju, ne samo kluba nego i cijele Slavonije. Osijek zavređuje više. Uvjete kakve Osijek ima nema nitko u Hrvatskoj, ali samo uvjeti ne mogu osigurati rezultat. Najbitnije je podići momčad, ne izaći na teren spuštene glave."

Sopić u Osijek stiže kao izbor sportskog direktora Alena Petrovića, koji je istaknuo kako je dogovor postignut vrlo brzo. "Nadamo se da će svojom energijom podići momčad i vratiti nas na pozicije koje nam pripadaju. Rožmana sam zatekao i bio sam mu podrška kao što ću biti i Sopiću, koji je moj izbor. Želimo biti klub koji će imati trenera na dulje vrijeme", kazao je Petrović. Sopić na klupu Osijeka donosi bogato iskustvo; kao igrač je upisao 23 nastupa u Bundesligi za Borussiju Mönchengladbach, dok je kao trener vodio Goricu, koju je spasio od ispadanja, te Rijeku s kojom je ostvario zapažene rezultate. Posljednji angažman prije dolaska u Slavoniju imao je u poljskom Widzewu iz Łódźa.