VIDEO Britanski komentator tvrdio da Sinkovići ne mogu do zlata, a onda doživio šok

Vladimir Preradović:

Iz inata smo pokazali da Hrvatska može stvarati šampione. Ali, valjda ćemo sada konačno izaći iz atomskog skloništa

– Tu se pojavi dišpet, inat, da pokažeš svima, i onima u svijetu i Hrvatskoj, da možeš iz ničega nešto stvoriti. No to je limitirajući faktor za ponavljanje takvih rezultata jer ono traži sustavan rad. Da bi mogao izbacivati nove šampione, moraš imati sve što ti treba. Ako nemate uvjete, pitanje je možete li to ponoviti.