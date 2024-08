VIDEO Euforični Sinkovići nakon spektakularne pobjede: 'Nemojte otpisivat iskusne jarce'

Hrvatski veslači Valent i Martin Sinković osvojili su svoju treću zlatnu medalju na olimpijskim igrama u karijeri obranivši naslov olimpijskih prvaka u dvojcu na OI u Parizu. Braća Sinković osvojila su i četvrtu medalju za Hrvatsku na Igrama u Parizu, nakon bronce Mirana Maričića u zračnoj puški, zlata Barbare Matić u džudu te Donne Vekić koja je osigurala zlato ili srebro u tenisu.

– Mi smo cijelo vrijeme znali da ćemo pobijediti, ali da bude malo uzbudljivo za ljude jer su rekli da smo postali dosadni – našalio se Martin Sinković u razgovoru za HRT. Video možete pogledati OVDJE.

– Nismo krenuli suzdržano, krenuli smo jako, čak smo krenuli i dobro, ali svi su bili ispred nas. Ništa nije bilo onako kako smo mislili, na 1000 metara osjećali smo se dosta umorno, nismo se baš odmorili, osjetili smo polufinalnu utrku. Pomislio sam tada, ako uzmemo tu medalju, bit ćemo presretni. Krenuli smo onda na 1000, to nije bilo to. No onda smo krenuli još jače, otišao je broj gore. Pa smo prošli Švicarce, Rumunje i vidio sam Engleze da smo im na pola dužine, na 100 metara sam mislio da ćemo doći iza njih, ali stisli smo ih i pukli su. Nije moglo biti bolje.

– Ne znam što misliti, sve te pozitivne emocije... Na početku se nisam ni veselio, trebao sam doći k sebi. Nemojte otpisivati stare, iskusne jarce – viknuo je Martin te dodao:

– Nećemo se nikad predati, uvijek dajemo sve od sebe, uživamo u treninzima i ovo je samo šlag na tortu!

Valent je rekao da je ovo zaokružilo njihovu karijeru na nevjerojatan način, ali ona nije gotova.

– Išli bismo dalje, ali sad stvarno ne moramo više ništa napraviti!