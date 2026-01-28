Naši Portali
ZADNJI ISPIT

Evo kada i gdje gledati ključnu utakmicu Hrvatske na Euru, idemo po polufinale protiv Mađarske

Malmo: Hrvatski rukometaši slave pobjedu u zagrljajima i poljupcima svojih najmilijih
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.01.2026.
u 09:40

Pobjeda nad Slovenijom (29:25) odvela nas je na samo jedan korak do plasmana u polufinale. Sigurno je da će naši rukometaši u četvrtak putovati u Herning

Rukometaši Hrvatske upisali su i treću uzastopnu pobjedu u skupini drugog kruga Europskog prvenstva, koje se igra u Skandinaviji. Pobjeda nad Slovenijom (29:25) odvela nas je na samo jedan korak do plasmana u polufinale. Sigurno je da će naši rukometaši u četvrtak putovati u Herning.

Nadamo se da utakmica za peto mjesto neće biti potrebna. Prije zadnjeg kola jasno je da ne možemo biti lošije plasirani od trećeg mjesta u skupini. Prije nas danas igraju Slovenija i Island. Ako Slovenija pobijedi, Hrvatska može i izgubiti od Mađarske, a opet će ići u polufinale. Ako završnice budu neriješene, bit će dovoljan samo bod. U slučaju islandske pobjede, morat ćemo svladati Mađarsku za prolazak u polufinale.

Utakmicu možete pratiti na RTL televiziji s početkom od 18 sati, a prije toga ide standardna emisija Vrijeme je za rukomet. 

Što se tiče Mađarske, očekuje nas još jedna teška utakmica. Bez obzira na sve, oni će sigurno željeti osvetiti lanjski poraz u Zagrebu, kada smo ih izbacili u četvrtfinalu. Sigurno će im nedostajati Bánhidi, jedan od najboljih svjetskih kružnih napadača, ali i obrambeno je ključ ove reprezentacije. Ne znamo hoće li Srna biti spreman – istaknuo je David Mandić.

