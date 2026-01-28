Suci iz BiH izluđivali Hrvate, a nećete vjerovati što su na kraju utakmice napravili Slovenci

Hrvatska rukometna reprezentacija je velikom pobjedom nad Slovenijom 29:25 te kiksevima Islanda protiv Švicarske, odnosno Švedske protiv Mađarske, stigla na korak do polufinala europskog prvenstva. BiH braća Konjičanin koji su mnogim odlukama izluđivali Hrvate našli su se na udaru Slovenaca koji su se pobunili.

U slovenskom taboru nakon utakmice je govorio izbornik Uroš Zorman, koji je naglasio koliko je dvoboj bio fizički zahtjevan, ali je spomenuo i suđenje.

- Znali smo da će to biti muški rukomet, što se vidjelo svih 60 minuta. Kontakta je bilo jako puno. S naše strane bilo je puno tehničkih pogrešaka i zato smo u prvom dijelu izgubili priključak. Na poluvremenu smo razgovarali, dogovorili se, energija je bila bolja, sustigli smo ih i imali onaj trenutak kad znaš da ćeš ih dobiti. U tom trenutku bile su i sudačke odluke malo čudne, oni su nam pobjegli i više nismo našli priključak - rekao je Zorman.

- Nismo dobro otvorili utakmicu, bilo je previše tehničkih pogrešaka. Jesu li one posljedica nas ili nekog drugog, procijenite sami. Loše smo krenuli, jurili rezultat, željeli smo okrenuti. Na kraju smo zaslužili pobjedu...Izgubili smo i ne znam možemo li još proći dalje. Ipak, dok god bude šanse, vjerovat ćemo. Nisu nas iznenadili, odlično smo bili pripremljeni za utakmicu i znali smo što moramo raditi. Razigrali smo njihove golmane, kriterij također nije uvijek bio isti, što se malo osjetilo. Sigurno nije lako igrati kad te u obrani netko tuče, a ti budeš kažnjen zbog toga - izjavio je Domen Makuc.