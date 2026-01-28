Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MA NIJE MOGUĆE

Suci iz BiH izluđivali Hrvate, a nećete vjerovati što su na kraju utakmice napravili Slovenci

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.01.2026.
u 11:50

U slovenskom taboru poslije utakmice je govorio izbornik Uroš Zorman, koji je naglasio koliko je dvoboj bio fizički zahtjevan, ali je spomenuo i suđenje.

Hrvatska rukometna reprezentacija je velikom pobjedom nad Slovenijom 29:25 te kiksevima Islanda protiv Švicarske, odnosno Švedske protiv Mađarske, stigla na korak do polufinala europskog prvenstva. BiH braća Konjičanin koji su mnogim odlukama izluđivali Hrvate našli su se na udaru Slovenaca koji su se pobunili.

U slovenskom taboru nakon utakmice je govorio izbornik Uroš Zorman, koji je naglasio koliko je dvoboj bio fizički zahtjevan, ali je spomenuo i suđenje.

- Znali smo da će to biti muški rukomet, što se vidjelo svih 60 minuta. Kontakta je bilo jako puno. S naše strane bilo je puno tehničkih pogrešaka i zato smo u prvom dijelu izgubili priključak. Na poluvremenu smo razgovarali, dogovorili se, energija je bila bolja, sustigli smo ih i imali onaj trenutak kad znaš da ćeš ih dobiti. U tom trenutku bile su i sudačke odluke malo čudne, oni su nam pobjegli i više nismo našli priključak - rekao je Zorman.

- Nismo dobro otvorili utakmicu, bilo je previše tehničkih pogrešaka. Jesu li one posljedica nas ili nekog drugog, procijenite sami. Loše smo krenuli, jurili rezultat, željeli smo okrenuti. Na kraju smo zaslužili pobjedu...Izgubili smo i ne znam možemo li još proći dalje. Ipak, dok god bude šanse, vjerovat ćemo. Nisu nas iznenadili, odlično smo bili pripremljeni za utakmicu i znali smo što moramo raditi. Razigrali smo njihove golmane, kriterij također nije uvijek bio isti, što se malo osjetilo. Sigurno nije lako igrati kad te u obrani netko tuče, a ti budeš kažnjen zbog toga - izjavio je Domen Makuc. 

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!