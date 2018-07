Vida se potpuno slomio: Žao nam je što ne nosimo zlato kući divnim ljudima

Hrvatska je ostala korak do sna! U finalu Svjetskog prvenstva s 4:2 bolja od vatrenih bila je Francuska.

Jedan od onih kojima je najteže pao poraz bio je Domagoj Vida.

- Miješaju se emocije, pogotovo kad smo stali ispred tribine s našim navijačima. Oni nam daju... Oni nam daju... - započeo je Vida, prenosi 24sata, pa se slomio i zaplakao. Ipak, nakon nekog vremena je nastavio:

- Pogotovo ove poruke što dobijamo iz Hrvatske... Žao nam je...

Nije mogao Vida zaustaviti suze...

- Žao nam je što ne nosimo zlato kući tim divnim ljudima... Mislim da možemo svi biti ponosni. Najveća vrijednost je što smo naše ljude u našu domovinu učinili ponosnom. To je najveća nagrada, vrijednija i od zlata... Kad smo vidjeli da cijela Hrvatska diše kao jedno u ovoj teškoj situaciji za naše Hrvate. I to je najveća pobjeda, to što smo ujedinili ljude.

- Prvi gol kako smo dobili... Nekakav prekršaj, sad je li bio ili nije, ne znam. Ja mislim da nije. Primimo glupi gol. Drugi gol penal, ruka je dolje, uopće nije u zraku. Nesretno smo primili golove. I u tih nekih naših loših pet minuta zabili su još dva i jednostavno više nije išlo.

Vidu su oduševili hrvatski navijači.

- Ma, sjajni su. Pokazali smo svima u svijetu tko je Hrvatska.

U ponedjeljak je u Hrvatskoj doček, nema sumnje spektakularan.

- Sigurno će opet biti suza... Teško sad mogu pronaći neke riječi. Idem se sad odmoriti i guštati s našim ljudima u Hrvatskoj, u mom Miholjcu.

