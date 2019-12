Veliki skandal: Ugledna novina objavila nevjerojatnu naslovnicu, svi su zgroženi

Talijanski sportski dnevnik Corriere dello Sport odlučio se na teško objašnjiv potez i izazvao puno reakcija današnjim naslovnicom.

Naime, novina s gotovo 100-godišnjom tradicijom prikazala je tamnoputog napadača Intera Romelua Lukakua i također tamnoputog Rominog defenzivca Chrisa Smallinga te veliki naslov “Crni petak”.

Shocking front page by Il Corriere dello Sport as they preview Lukaku going up against Smalling in the Friday night game as 'Black Friday' pic.twitter.com/UpVskExxvI