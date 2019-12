Lukine riječi obišle nogometni svijet! Barcelona: Modrić je pravi gospodin

Luka Modrić oduševio je nogometni svijet svojom objavom na društvenim mrežama nakon pariške svečanosti na kojoj je Lionelu Messiju uručio Zlatnu loptu.

''U sportu i nogometu nije važno samo pobijediti, nego i poštovati suigrače i suparnike'', napisao je hrvatski kapetan na svom Twitteru uz fotografiju na kojoj Lionelu Messiju predaje Zlatnu loptu.

Sports and football are not just about winning, they’re also about respect for your teammates and rivals. 🤝 #BallonDOr pic.twitter.com/0AvmMdrya1