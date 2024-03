Veliki skandal: Slavni sportaš uplatio 4,5 milijuna dolara ilegalnoj kladionici

Shohei Ohtani ponajbolji je svjetski igrač bejzbola, sporta koji u Europi unatoč pokušajima nije uhvatio korijena. U Sjedinjenim Državama to je, vjerojatno to već i znate, jedan od četiri najpopularnija sporta, uz košarku, američki nogomet te hokej. Igrači tog sporta velike su zvijezde, a bejzbol je iznimno popularan i u Japanu, odakle Ohtani dolazi. Ovaj je igrač rijetkost u ovom sportu, može igrati na dvije pozicije, udarača i bacača, i na obje briljira u svojim Los Angeles Dodgersima. Zbog toga ga uspoređuju s legendarnim igračem tog sporta Babeom Ruthom. Međutim, 29-godišnji Ohtani ima jedan problem: on ne zna engleski, odnosno govori ga loše. I zbog toga je trebao prevoditelja kako bi lakše komunicirao s medijima. Ippei Mizuhara bio je Ohtanijev osobni prevoditelj u Los Angels Dodgersima, a Ohtanija je poznavao od njegove 18. godine, počevši raditi s njim 2013. kada je Ohtani igrao za japanske Hokkaido Nippon-Ham Fighterse.

Različite priče u dva dana

U ožujku 2024. istraga ESPN-a otkrila je da je 4,5 milijuna dolara s Ohtanijeva bankovnog računa uplaćeno ilegalnoj kladionici u južnoj Kaliforniji koja je bila pod saveznom istragom. U večernjoj emisiji ESPN-a 19. ožujka Mizuhara je u 90-minutnom intervjuu rekao da je od svog prijatelja Ohtanija tražio da vrati njegove dugove te da je Ohtani sam uplatio novac kladionici. Mizuhara je ovu priču ispričao i upravi LA Dodgersa nakon utakmice tog dana. Međutim, dok se ESPN pripremao za emitiranje intervjua ujutro 20. ožujka, Ohtanijevi odvjetnici izdali su izjavu u kojoj stoji: "Otkrili smo da je Shohei bio žrtva velike krađe i predajemo stvar vlastima." Tog poslijepodneva Dodgersi su otpustili Mizuharu koji bi zbog ovoga mogao i u zatvor. Da nije tako, to bi se moglo dogoditi i Ohtaniju jer je u Kaliforniji klađenje protuzakonito. Ipak, ima i onih koji Ohtaniju baš i ne vjeruju da nije ništa znao, odnosno misle da je možda njegov najbolji prijatelj pristao prihvatiti svu krivnju kako bi ovaj mogao nastaviti igrati i izbjeći zatvor.

VEZANI ČLANCI:

– Jasno, on nije bio sretan zbog moje molbe i rekao je da će mi pomoći da ovo više nikada ne učinim – rekao je Mizuhara o svojim navodnim kockarskim dugovima. – Odlučio je to platiti umjesto mene. Želim da svi znaju da Shohei uopće nije bio upleten u klađenje. Želim da ljudi znaju da nisam znao da je ovo protuzakonito. Naučio sam lekciju na teži način. Nikada se više neću baviti sportskim klađenjem – kazao je najprije Mizuhara. Ali već dan poslije za ESPN je rekao da Ohtani nije znao za njegove kockarske dugove i da nije prebacio novac ilegalnoj kladionici. Ovdje je, prema više izvora koje je kontaktirao ESPN, stvar za Ohtanija čista, on se ne kladi, ne kocka, ali su s njegova računa plaćeni dugovi koje je Mizuhara napravio kod ilegalnog bookmakera Matthewa Bowyera koji je svoj "posao" vodio iz južne Kalifornije. Iako je klađenje legalizirano u 40 američkih država, u Kaliforniji nije pa cijela stvar spada i u kršenje zakona.

Novi Pete Rose?

Ovo je novi veliki skandal s klađenjem u američkom sportu koji mnogi uspoređuju s vjerojatno najvećim skandalom u povijesti ovog sporta, a to je prekid karijere slavnog Petea Rosea. Njegova je karijera prekinuta nakon što bejzbolski Major League nije mogao tolerirati da se veliki igrač, osim na američki nogomet i košarku, što se znalo desetak godina, počeo kladiti i na vlastiti sport te je tako prekršio pravila. Do tada nisu bile problem ni sume koje bi dnevno znale prelaziti i 30.000 dolara. Moralo je stati i prestalo je sporazumno u dogovoru s novi povjerenikom lige Bartom Giamattijem, ocem danas velike glumačke zvijezde Paula. Dodatni je kuriozitet i što je Giamatti preminuo tjedan dana nakon odluke objavljene u televizijskom prijenosu uživo. Publiku u ovom slučaju ništa nije spriječilo da počne uspoređivati Ohtanija i s Peteom Roseom, ali i Michaelom Jordanom za kojega također kruži priča kako da je sklon kocki. Pogotovo zato što je Ohtani nedavno potpisao novi 700 milijuna dolara vrijedan ugovor s Dodgersima. Treba spomenuti i da je danas kladiti se daleko lakše nego u doba Petea Rosea, i dalje se u većini saveznih država igrači smiju kladiti na sve osim svog sporta, a i ponude kladionica daleko su šire i sve je mnogo dostupnije jer je danas moguće kladiti se i s mobilnog uređaja.