Europski velikan opet je šokirao sve, u potpunom kaosu povukli su najbolje moguće rješenje

Kako su, za ime svijeta, ovo izveli?! To je pitanje koje se nalazi na usnama svih nogometnih fanova nakon što su vlasnici Chelseaja osigurali potpis jednog od najpoželjnijih mladih trenera današnjice. Uspjeli su u tome iako je klub gotovo sigurno ostao bez Lige prvaka i završava još jednu duboko razočaravajuću sezonu. Ovo imenovanje prkosi svim dosadašnjim neuspjesima vlasničke grupe, čija je bizarna transferna strategija posljednjih godina i nepromišljeno mijenjanje trenera stvorila sliku potpunog kaosa.

Xabi Alonso je njihov peti stalni trener u samo četiri godine, no čak ni to očito nije bilo dovoljno da odbije stručnjaka njegova kalibra. Ipak, vjerojatnije je da je presudio ogroman prestiž samog kluba, a ne privlačnost rada pod trenutnim šefovima. Bez obzira na sve, ovo je velika pobjeda za vlasnike Behdada Eghbalija i Todda Boehlyja u trenutku kada je njihov ugled među navijačima bio na apsolutnom dnu. Nije slučajnost što je vijest objavljena neposredno nakon poraza u finalu FA kupa, prije kojeg su stotine nezadovoljnih navijača prosvjedovale protiv vlasnika na Wembley Wayu.

Chelseajev dobitak mogao bi se uvelike pokazati kao ogroman gubitak za Liverpool. Vlasnici s Anfielda dugo su sanjali o povratku svoje legende kao idealnog dugoročnog rješenja. Mnogi navijači očekivali su da će upravo on preuzeti klupu i povesti ih u novu eru, no dok su oni čekali, Chelsea je djelovao. Samo 35 sati nakon što je Liverpool doživio težak poraz od Aston Ville, Plavci su se ubacili i senzacionalno dogovorili četverogodišnji ugovor s Alonsom, ukravši im tako menadžera iz snova. Ovaj potez Chelseaja nije samo osigurao vrhunskog taktičara, već je i zadao težak udarac jednom od najvećih rivala, ostavivši ih da preispituju svoje planove za budućnost. Za Chelsea je ovo jasan signal povratka ambicija, dok za Liverpool ostaje gorak okus propuštene prilike.

Moglo bi se pokazati da je ovo imenovanje ključno za odluku Enza Fernandeza o njegovoj budućnosti. Argentinac je jasno dao do znanja da će na ljeto razmotriti svoje opcije, pogotovo ako se Chelsea ne kvalificira za Ligu prvaka. Nakon što je javno izrazio sumnju u svoj ostanak na Stamford Bridgeu, čak je i koketirao s prelaskom u Real Madrid u jednom intervjuu. Međutim, dolazak Alonsa mogao bi promijeniti sve. Ovo je upravo onaj pokazatelj ambicije koji je 25-godišnjak možda čekao. Prema riječima njegova agenta Javiera Pastorea, razgovori o novom ugovoru su postojali, ali su stavljeni na čekanje. Teško je zamisliti da Enzo ne bi objeručke prihvatio priliku da radi pod vodstvom menadžera koji je bio jedan od najboljih veznjaka svoje generacije, osvojio sve što se moglo osvojiti i, kao dodatni bonus, govori španjolski.

Alonsov dolazak predstavlja taktičku revoluciju koja bi mogla savršeno odgovarati mladim i tehnički nadarenim igračima Chelseaja. Njegova preferirana formacija 3-4-2-1, koja se u napadu transformira u 3-2-5, mogla bi donijeti strukturu i jasnoću koja je nedostajala. U tom sustavu, Enzo Fernandez bio bi idealan kandidat za ulogu kakvu je u Bayer Leverkusenu imao Granit Xhaka – ulogu dubinskog razigravača koji povezuje vezni red i napad te hrani loptama ofenzivne veznjake. S druge strane, naglasak na krilnim bekovima kao ključnim kreativcima otvara prostor igračima poput Colea Palmera da zasjaju u ulogama dviju "desetki" iza centralnog napadača. Međutim, postavlja se pitanje posjeduje li trenutna momčad fizičku moć i prilagodljivost potrebnu za Alonsov nogomet visokog intenziteta i presinga. Uspjeh će ovisiti o njegovoj sposobnosti da prilagodi svoj sustav Premier ligi i učinkovito integrira svoju filozofiju s postojećim kadrom.

Ipak, jedan igrač za kojeg se postavlja pitanje kako će se uklopiti u Alonsov taktički plan jest kapetan momčadi Reece James. Ako se španjolski strateg vrati fluidnoj 3-4-2-1 formaciji koja mu je donijela toliko uspjeha u Leverkusenu, to će zahtijevati korištenje ofenzivnih krilnih bekova, a tu nastaje problem. Postoje ozbiljne sumnje je li 26-godišnjak još uvijek spreman za takve fizičke napore. James je nekoć bio jedan od najboljih na svijetu na toj poziciji, nezaustavljiva napadačka sila na desnom boku, ali tijelo ga je prečesto izdavalo, pogotovo zadnja loža. Iako se čini da je u velikoj mjeri prebrodio probleme s ozljedama, engleski reprezentativac morao se ponovno osmisliti kao defenzivnije orijentiran desni bek. Budući da je sada znatno manje eksplozivan, ostaje za vidjeti je li se sposoban vratiti stalnom probijanju po krilu, ulozi koja bi možda bolje odgovarala Malu Gustu ili novom pojačanju Geovanyju Quendi.

Chelseajevi krilni igrači vjerojatno će se očajnički nadati da će Alonso ustrajati na formaciji 4-2-3-1 koju je povremeno koristio, ali ako se ipak vrati sustavu 3-4-2-1 koji mu je donio povijesni uspjeh, dani nekih igrača u klubu mogli bi biti odbrojani. Mladi Estevao sigurno nije jedan od njih; tinejdžer sebe smatra jednako sposobnim i na poziciji desetke, pa ne bi imao problema s ulaskom u sredinu kao jedan od dva ofenzivna vezna, najvjerojatnije uz Colea Palmera iza napadača, što zvuči kao iznimno uzbudljiva kombinacija. Međutim, igrači koji su klasična krila mogli bi se naći u problemima i morat će se boriti za minutažu. Njihova sudbina ovisit će o taktičkoj fleksibilnosti i prilagodbi novim zahtjevima koje će Alonso postaviti pred momčad.

Navijači Chelseaja vjerojatno još uvijek ne mogu vjerovati da je klub uspio izvesti ovakav potez s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi. Nezadovoljstvo među pristašama tinja već neko vrijeme i često je prijetilo da preraste u otvorenu pobunu, s bijesom usmjerenim prema vlasnicima. Imenovanje nekoga Alonsova kalibra odmah je umirilo mnoge od tih glasova. 44-godišnjak bi mogao biti transformativan, donoseći kulturu zajedništva i taktičko znanje koje bi trebalo pomoći talentiranoj momčadi da konačno ispuni svoj ogroman potencijal. Kao ogroman plus vidi se i činjenica da je njegova titula "menadžer", a ne "glavni trener", što sugerira da će imati daleko veći utjecaj od svojih prethodnika. Uprava sada mora ispuniti obećanje i podržati ga kvalitetnim, gotovim pojačanjima. U Leverkusenu je pokazao što može s pravim alatom, svrgnuvši s trona Bayern i donijevši klubu povijesni naslov. Zbog svega toga, unatoč još jednoj teškoj sezoni, navijači Chelseaja ulaze u ljeto optimistični i s velikim očekivanjima.