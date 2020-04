Vitez koji je u Zagrebu doživio poniženje, a po povratku iz Beograda, gledao smrti u oči

Jedan od najslavnijih nogometnih klubova - Manchester United, imao je, ako ne i najslavnijeg trenera u povijesti. Vjerojatno i danas, svaki igrač koji stupi u redove Crvenih vragova, mora znati sve o Mattu Busbyju (od 1909. do 1994.).

Sir Alexander Matthew Busby legendarni je škotski nogometaš i trener, rođen u maloj dvosobnoj lugarevoj kućici u rudarskom selu Orbinston (danas dio Bellshilla). Bio je odgajan u katoličkoj obitelji s litavskim korijenima.

Kada je rođen, doktor je rekao njegovim roditeljima: "Nogometaš je danas ušao u kuću"

Mattov otac bio je rudar, ali pozvan je u službu tijekom Prvog svjetskog rata, a tijekom njega ubijen je iz snajpera.

Majka je ostala sama odgajati njega i njegove tri sestre sve dok se nije preudala za Harryja Matthiea 1919.

Ni Matta nije zaobišao rat. Kada je izbio Drugi svjetski rat, on se prijavio u vojsku, ali i tamo je nastavio igrati nogomet. A dobio je i posao u Liverpoolskom kraljevskom pješačkom puku.

U nogometaškoj karijeri igrao je samo za dva kluba - Manchester City (1928. do 1936.) i Liverpool (1936. do 1941.). Zanimljivo je da ga je u nogometnoj karijeri uživo gledala i publika u Zagrebu. Naime, 1936. godine Građanski je postigao pobjedu koja je odjeknula Europom i to u Zagrebu 5:1 protiv Liverpoola. Tri gola tada je postigao August Lešnik, po jedan Kokotović i Medarić. Slavni engleski klub u redovima je imao i Matta Busbyja koji je kasnije postao najtrofejniji menedžer engleskog, europskog i svjetskog nogometa. On je tada teško podnio poraz, Englezi su čak tvrdili da ih je potkradao zagrebački sudac Mikuličić. No, bilo kako bilo, bio je to prvi poraz Liverpoola na kontinentalnom dijelu Europe za vrijeme njihove turneje po Čehoslovačkoj, Jugoslaviji i Rumunjskoj.

Koliko god bio cijenjen kao igrač, kao trener bio je bog. Njegov stil bio je jednostavan, volio je da igrači puno trče, da se lopta stalno vidi, volio je dati igračima puno prostora i slobode kako bi se oni mogli izraziti na travnjaku. Trenerskom se poslu okrenuo iako nije imao formalne trenerske naobrazbe. Kada mu Liverpool nije htio dati upravljačke ovlasti, prešao je u Manchester United kojeg je vodio od 1945. do 1969. godine i ponovno za sezonu 1970./1971.

U Manchesteru je napravio revoluciju, nije volio kupovati skupe i poznate igrače, već od mladih anonimnih talenata stvarati legende. Tako su pod njegovom palicom nastali nogometaši poput Denisa Lawa, Bobbyja Charltona, Georgea Besta, Duncana Edwardsa, Billa Foulkesa.... Njegova momčad zvana je "Busbyjeve bebe" zbog mladosti igrača koji su u njoj igrali. Neki od njih postali su oni koji su se zvali najboljim nogometašima u Engleskoj njegove generacije.

- Mattova ideja bila je da na Old Traffordu stvori duh kakav možete vidjeti u školskoj momčadi u kojoj igrači odrastaju zajedno i poznaju jedan drugog bolje od samoga sebe i na travnjaku i izvan njega - rekao je jednom njegov pomoćni trener Jimmy Murphy.

No, osim po poznatim imenima, Busbyja se pamti i po avionskoj nesreći.

Naime, najteži dan u povijesti Manchester Uniteda dogodio se 6. veljače 1958. godine. Tada se momčad vraćala kući nakon pobjede nad Crvenom zvezdom u Europskom kupu. Iako čelnici domaće lige nisu dali odobrenje Unitedu da ide na utakmice diljem Europe, trener i stožer odlučili su otići.

Njihov avion srušio se na pisti u Münchenu nakon što je nekoliko puta pokušao uzletjeti, nije uspio. Treći pokušaj vinuo ih je u zrak, ai nakon nekoliko su se minuta srušili. Poginulo je 23-oje ljudi, od čega i osam igrača Manchester Uniteda, a dvojica su zadobila takve ozljede da nikad više nisu zaigrala nogomet. Nakon dva mjeseca oporavka, trener se vratio u momčad koju je ponovno morao sastavljati. Supruga Jean natjerala ga je da se rati i nastavi sa svojom dužnosti u čast igrača koji su poginuli.

Nove je nogometaše dovodio, dolazili su po principu "Ako znaju što je lopta, igrat će". Manchester United se vratio pobjedama tek 1963. godine. Prvaci Engleske bili su 1965. i 1967. Matt Busby u povijesti nogometa ostao je upamćen kao legendarni menedžer Manchester Uniteda, s kojim je osvojio pet naslova engleskog prvaka (1952., 1956., 1957., 1965., 1967.), dva FA kupa (1948., 1963.), a bio je i prvak Europe 1968. godine. Nakon tog naslova, već iduće godine otišao je u mirovinu. Predsjednik Uniteda postao je 1982.

Umro je 1994. u 84. godini od raka. Pokopan je na Južnom groblju, u Manchesteru.

Smatran je najboljim trenerom u povijesti engleskog, ako ne i svjetskog nogometa.

Zanimljivo je da je dobitnik viteškog reda Britanskog carstva, a 1958. godine dobio je titulu “Sir”, nakon osvajanja naslova prvaka Europe proglašen je vitezom, a Papa ga je 1972. imenovao viteškim zapovjednikom Svetog Gregorija.

Kada je klub 1952. osvojio naslov prvaka Engleske Busbyjeva momčad imala je u prosjeku 22 godine.

Grb Manchester Uniteda nastao je za vrijeme Busbyjeve vladavine. Iako je nekoliko puta mijenjan, u osnovi je ostao isti. Grb je izveden iz grba grada Manchestera, vrag uz grb je počeo biti dodavan 1960.-ih, kada je klub i dobio nadimak Crveni vragovi (Red Devils).

Nakon Münchenske tragedije 1958., sve više ljudi je počelo dolaziti na utakmice, te je od tada United gotovo svake sezone imao najveću gledanost, čak i kad su igrali u drugoj ligi.

