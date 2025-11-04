Prvak Hrvatske preimenovat će stadion, evo kako će se sada zvati

U čast čovjeku koji je živio za Rijeku i čije je najveće djelo upravo kamp na Rujevici, HNK Rijeka donio je odluku koja će trajno sačuvati uspomenu na njegov doprinos. Samo nekoliko tjedana nakon što je preminuo u 55. godini života poslije duge i teške bolesti, klub je objavio da će se stadion preimenovati u stadion HNK Rijeka – Dean Šćulac. Ovim činom klub ne odaje počast samo svom dugogodišnjem dopredsjedniku i direktoru tvrtke Stadion Kantrida, već i najbližem suradniku predsjednika Damira Miškovića, ostavljajući neizbrisiv trag u povijesti kluba i grada. Odluka je dočekana s dubokim poštovanjem, kao ispravan način da se oda priznanje čovjeku čiji je rad bio temelj svih modernih uspjeha.

Dean Šćulac bio je stup kluba od svog dolaska 2012. godine. Tih, samozatajan i uvijek izvan prvog plana, bio je, kako su iz kluba naveli, "ona najčvršća osovina zbog koje je cijeli mehanizam stvaranja jake Rijeke savršeno funkcionirao". Iako se nije isticao poput igrača i trenera, njegova uloga u osvajanju dva naslova prvaka, pet Kupova Hrvatske i odigravanju više od 80 europskih utakmica bila je presudna. Bio je čovjek koji je vizije znao pretvoriti u stvarnost, a njegova predanost, disciplina i odgovornost postale su vrijednosti utkane u sam identitet kluba. Njegov ured bio je mjesto gdje su se rješavali problemi, a on osoba spremna pomoći i saslušati svakoga.

Njegova najveća strast i životni projekt bio je trening kamp na Rujevici. Dok su drugi sanjali, Šćulac je djelovao. Na gradilištu je provodio dane i noći, pazeći na svaki, pa i najmanji detalj, odlučan da Rijeka dobije infrastrukturu dostojnu svojih ambicija. Poznanici svjedoče da je o svakom aspektu gradnje govorio sa strašću i znanjem vrhunskog inženjera, vodeći osobne ture po gradilištu i objašnjavajući svaki korak. Upravo je ta nevjerojatna posvećenost rezultirala jednim od najboljih sportskih kompleksa u regiji, domom koji je sada, posve zasluženo, ponio njegovo ime.

Kao bivši sportaš, predaja za njega nikada nije bila opcija, što je dokazao i u hrabroj borbi s teškom bolešću, koju je podnosio s nevjerojatnom snagom i dostojanstvom. U najtežim trenucima pronalazio je snagu za osmijeh i toplu riječ, ostajući oslonac svima oko sebe. Njegov vedar duh i pozitivna energija ostavili su neizbrisiv trag na sve koji su ga poznavali. Nije poznavao riječ "odustajanje", a njegova dosljednost i poštenje učinili su ga primjerom u riječkom kolektivu i šire.

Veličanstvenu dvostruku krunu, koju je Rijeka osvojila prošle sezone, klub je posvetio upravo njemu. Taj uspjeh, nažalost, nije mogao proslaviti sa svojom nogometnom obitelji, ali njegov duh bio je itekako prisutan. Najdirljiviji trenutak dogodio se tijekom slavlja na Korzu, kada je predsjednik Damir Mišković, obraćajući se tisućama navijača, poručio da su trofeji osvojeni za Deana. Iako odvojen od kluba, Šćulac je uspio ispratiti posljednje sekunde utakmice i slavlje koje je uslijedilo, svjedočeći ostvarenju sna za koji je toliko radio. Preimenovanjem stadiona, njegovo ime ostat će zauvijek upisano u povijest, kao simbol čovjeka koji je stvorio dom za buduće generacije riječkih pobjednika