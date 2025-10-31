Vekić bez polufinala, u drugom setu ostala bez gema

Australka Kimberly Birrell, 117. tenisačica svijeta, zaustavila je Donnu Vekić u četvrtfinalu WTA turnira iz Serije 250 u indijskom Chennaiju, Osječanka je ukupno osvojila svega četiri gema – 6:4, 6:0.

Donna je u prvom setu imala prednost do 3:2 da bi do kraja dvoboja osvojila još jedan gem. Meč je završila s učinkom od pet aseva uz tek 41 posto prvog servisa, a tijekom dvoboja nije stigla do break-lopte. Svoj je početni udarac gubila u četiri navrata.

Lea Bošković plasirala se u polufinale ITF World Tennis Toura u Istanbulu nagradnog fonda 30.000 dolara, Zagrepčanka (4. nositeljica) nije u četvrtfinalu imala problema u srazu s Poljakinjom Urszulom Radwanskom (482.) – 6:2, 6:2.

Za prolaz u završnicu igra protiv drugopostavljene Ruskinje Jekaterine Rejngold, 319. tenisačice svijeta. Zanimljivo je da je Ruskinja u četvrfnalu pobijedila Lucju Ćirić-Bagarić (7:5, 7:6).

Uspješna je bila i Karla Popović koja je iz kvalifikacija stigla do polufinala ITF turnira na Malti nagradnog fonda 15.000 dolara. Ona je u četvrtfinalu bila prejaka za Talijanku Benedettu Ortenzi – 6:4, 6:1.

Sljedeća suparnica bit će joj 5. nositeljica, Njemica Ann Akasha Ceuca, 866. na WTA listi.

Jakov Kramarić došao je do naslova u konkurenciji parova na Tennis Europe turniru 1. ranga uzrasta do 12 godina u francuskom Gradignanu.

On i Španjolac Fernando De La Torre Munoz u finalnom su ogledu slavili nad francuskom kombinacijom Dmitri Karbanenko/Loris Tartarin – 6:7, 6:4; 15:13. Našem je tenisaču ovo premijerni naslov na TE turnirima.

Leon Motušić igrat će u subotnjoj završnici Tennis Europe turnira 3. ranga uzrasta do 14 godina u Širokom Brijegu, on je u polufinalu nakon tri seta slavio nad Britancem Pekkom Pfundsteinom – 6:2, 1:6, 6:1.

Posljednji susret na turniru igra protiv Francuza Nelsona Rakotomahanine. Leon i Luka Mitrović stigli su do naslova u konkurenciji parova nakon što su u finalu bili jači od Adiana Kurtćehajića i Andrije Martinovića iz Bosne i Hercegovine – 6:4, 4:6, 10:7.

Motušiću je ovo drugi, a Mitroviću peti naslov u paru na TE turnirima. Kod tenisačica, Morena Družijanić je u polufinalu izgubila od Milice Ćapin iz Srbije – 6:3, 6:3.