Osam godina spavao s bratovom ženom, a sada brat konačno dočekao svojih pet minuta

Četrnaest godina nakon što je nogometni svijet potresla vijest o osmogodišnjoj aferi Ryana Giggsa s njegovom tadašnjom šogoricom, bivši nogometaš Rhodri Giggs ponovno je pronašao ljubav i sprema se ponovno oženiti.

Rhodri (49) je 2011. godine bio u središtu skandala kada se otkrilo da je njegova supruga Natasha Giggs osam godina potajno bila u vezi s njegovim bratom, legendarnim nogometašem Manchester Uniteda, Ryanom Giggsom. Vijest je tada izazvala pravu buru u britanskim medijima, a Rhodri je ubrzo podnio zahtjev za razvod.

No, gotovo desetljeće i pol kasnije, Rhodri ponovno ima razloga za osmijeh. Bivši poluprofesionalni nogometaš već više od godinu dana je u vezi s Victoriom Phillips iz Stockporta. Par se nedavno zaručio, a sretnu vijest podijelili su na Instagramu uz natpis: "18/10/2025".

"Nisam mogao brže reći ‘da’", našalio se Rhodri u komentaru ispod objave, dodavši: "Svi kažu da je ona sretna, i slažem se!"

Podsjetimo, u vrijeme kada je Ryan Giggs bio zvijezda pod vodstvom Sir Alexa Fergusona u Manchester Unitedu, otkriveno je da je u tajnoj vezi s Natašom, suprugom svog brata Rhodrija. Ryan je tada bio u braku sa Stacey Giggs.

Afera je trajala između 2003. i 2011. godine, a Natasha je kasnije sve priznala u reality emisiji Celebrity Big Brother, rekavši: "Imala sam dugogodišnju aferu s nogometašem koji je, slučajno, bio moj šogor."

Nakon razvoda, Natasha se ponovno udala, ovaj put za vatrogasca Haroona Headleya.

Unatoč svemu, Rhodri i Ryan su se u međuvremenu pomirili. Rhodri danas radi u sektoru zapošljavanja i vodi vlastiti podcast, a u više je navrata priznao da je cijela priča, koliko god bila bolna, na kraju donijela i financijsku korist.

Na društvenoj mreži X jednom je napisao: "Bilo je to prije 14 godina. Danas imam dvoje djece s drugom partnericom i zaradio sam popriličan novac od cijele te priče, oko milijun funti."

Ryan Giggs (51) u međuvremenu je napustio funkciju sportskog direktora u klubu Salford City, čiji je suosnivač. Nakon odlaska s mjesta izbornika reprezentacije Walesa 2022., zbog optužbi za nasilje u obitelji (od kojih je kasnije oslobođen), danas živi s partnericom Zarom Charles, s kojom ima dijete.