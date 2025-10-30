Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 228
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAKAVICA

Osam godina spavao s bratovom ženom, a sada brat konačno dočekao svojih pet minuta

Ryan Giggs
Foto: Privatna arhiva
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
30.10.2025.
u 21:33

Podsjetimo, u vrijeme kada je Ryan Giggs bio zvijezda pod vodstvom Sir Alexa Fergusona u Manchester Unitedu, otkriveno je da je u tajnoj vezi s Natašom, suprugom svog brata Rhodrija. Ryan je tada bio u braku sa Stacey Giggs.

Četrnaest godina nakon što je nogometni svijet potresla vijest o osmogodišnjoj aferi Ryana Giggsa s njegovom tadašnjom šogoricom, bivši nogometaš Rhodri Giggs ponovno je pronašao ljubav i sprema se ponovno oženiti.

Rhodri (49) je 2011. godine bio u središtu skandala kada se otkrilo da je njegova supruga Natasha Giggs osam godina potajno bila u vezi s njegovim bratom, legendarnim nogometašem Manchester Uniteda, Ryanom Giggsom. Vijest je tada izazvala pravu buru u britanskim medijima, a Rhodri je ubrzo podnio zahtjev za razvod.

No, gotovo desetljeće i pol kasnije, Rhodri ponovno ima razloga za osmijeh. Bivši poluprofesionalni nogometaš već više od godinu dana je u vezi s Victoriom Phillips iz Stockporta. Par se nedavno zaručio, a sretnu vijest podijelili su na Instagramu uz natpis: "18/10/2025".

"Nisam mogao brže reći ‘da’", našalio se Rhodri u komentaru ispod objave, dodavši: "Svi kažu da je ona sretna, i slažem se!"

Podsjetimo, u vrijeme kada je Ryan Giggs bio zvijezda pod vodstvom Sir Alexa Fergusona u Manchester Unitedu, otkriveno je da je u tajnoj vezi s Natašom, suprugom svog brata Rhodrija. Ryan je tada bio u braku sa Stacey Giggs.

Afera je trajala između 2003. i 2011. godine, a Natasha je kasnije sve priznala u reality emisiji Celebrity Big Brother, rekavši: "Imala sam dugogodišnju aferu s nogometašem koji je, slučajno, bio moj šogor."

Nakon razvoda, Natasha se ponovno udala, ovaj put za vatrogasca Haroona Headleya.

Unatoč svemu, Rhodri i Ryan su se u međuvremenu pomirili. Rhodri danas radi u sektoru zapošljavanja i vodi vlastiti podcast, a u više je navrata priznao da je cijela priča, koliko god bila bolna, na kraju donijela i financijsku korist.

Na društvenoj mreži X jednom je napisao: "Bilo je to prije 14 godina. Danas imam dvoje djece s drugom partnericom i zaradio sam popriličan novac od cijele te priče, oko milijun funti."

Ryan Giggs (51) u međuvremenu je napustio funkciju sportskog direktora u klubu Salford City, čiji je suosnivač. Nakon odlaska s mjesta izbornika reprezentacije Walesa 2022., zbog optužbi za nasilje u obitelji (od kojih je kasnije oslobođen), danas živi s partnericom Zarom Charles, s kojom ima dijete.

LeBron James uključen u skandal s klađenjem koji trese NBA

Ključne riječi
Rhodri Giggs Ryan Giggs

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja