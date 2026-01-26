Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAJAVA UTAKMICE

Pred rukometašima je prva od dvije velike bitke: 'Slovenci su ozbiljna reprezentacija'

Malmö: Media call i druženje novinara s igračima
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
26.01.2026.
u 15:35

Da bi se našla u Herningu na finalnom vikendu, Hrvatskoj će trebati pobjede protiv Slovenije i Mađarske, ali i nečija pomoć da Island ili Švedska izgube bod ili dva

Slovenija je ozbiljna reprezentacija i još imaju šanse za polufinale, tako da će to biti čvrsta utakmica, kazao je uoči dvoboja sa Slovenijom hrvatski rukometaš Tin Lučin.

Hrvatska je na EURU u Malmou slavila nad Švicarskom, a u utorak je čeka Slovenija. 

"Protiv Švicarske smo imali užasno otvaranje s puno nervoze, ali opet smo pokazali karakter i došli do pobjede. Najvažnija su ta dva boda iz te utakmice i sada se okrećemo Sloveniji. Iako im nedostaje puno igrača, očito imaju ujednačen sustav igre i pokazali su širinu sastava. Nadam se da će se zaliječit Martinović i Slavić. Bacit ćemo se na glavu jer moramo pobijedit zadnje dvije utakmice i zbog što boljeg plasmana za kvalifikacije za SP", kazao je Lučin. 

Da bi se našla u Herningu na finalnom vikendu, Hrvatskoj će trebati pobjede protiv Slovenije i Mađarske, ali i nečija pomoć da Island ili Švedska izgube bod ili dva. 

Slovenija je na ovo prvenstvo doputovala bez čak sedam igrača koji su bili njezina noseća snaga zadnjih godina na velikim natjecanjima. Ozljede su iz sastava izbacile Klemena Ferlina, Mihu Zarabeca, Blaža Blagotinšeka, Aleksa Vlaha, Nejca Cehtea, Mitju Janca, Jaku Malusa, Tadeja Kljuna itd… I malo tko je Sloveniji nakon toga davao šanse, čak i za prolazak prvog kruga. Ali oni su se do sada pokazali kao jedno od najvećih iznenađenja prvenstva. 
Ključne riječi
Slovenija Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Izvorni Pravi Hrvat
Izvorni Pravi Hrvat
16:18 26.01.2026.

Pred rukometašima je prva od dvije velike bitke: 'Slovenci su neozbiljna reprezentacija jer nisu spremni varati, obmanjivati i uz domoljubne jauke negirati odluke rukometnih ili EU arbitražnih sudaca'

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!