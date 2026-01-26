Pred rukometašima je prva od dvije velike bitke: 'Slovenci su ozbiljna reprezentacija'

Slovenija je ozbiljna reprezentacija i još imaju šanse za polufinale, tako da će to biti čvrsta utakmica, kazao je uoči dvoboja sa Slovenijom hrvatski rukometaš Tin Lučin.

Hrvatska je na EURU u Malmou slavila nad Švicarskom, a u utorak je čeka Slovenija.

"Protiv Švicarske smo imali užasno otvaranje s puno nervoze, ali opet smo pokazali karakter i došli do pobjede. Najvažnija su ta dva boda iz te utakmice i sada se okrećemo Sloveniji. Iako im nedostaje puno igrača, očito imaju ujednačen sustav igre i pokazali su širinu sastava. Nadam se da će se zaliječit Martinović i Slavić. Bacit ćemo se na glavu jer moramo pobijedit zadnje dvije utakmice i zbog što boljeg plasmana za kvalifikacije za SP", kazao je Lučin.

Da bi se našla u Herningu na finalnom vikendu, Hrvatskoj će trebati pobjede protiv Slovenije i Mađarske, ali i nečija pomoć da Island ili Švedska izgube bod ili dva.

Slovenija je na ovo prvenstvo doputovala bez čak sedam igrača koji su bili njezina noseća snaga zadnjih godina na velikim natjecanjima. Ozljede su iz sastava izbacile Klemena Ferlina, Mihu Zarabeca, Blaža Blagotinšeka, Aleksa Vlaha, Nejca Cehtea, Mitju Janca, Jaku Malusa, Tadeja Kljuna itd… I malo tko je Sloveniji nakon toga davao šanse, čak i za prolazak prvog kruga. Ali oni su se do sada pokazali kao jedno od najvećih iznenađenja prvenstva.