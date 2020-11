Evo gdje gledati povratak Tysona u ring, pričali smo i s komentatorom okršaja

U nedjelju u ranim jutarnjim satima (po europskom vremenu) u Kaliforniji će se održati jedna od najneobičnijih borbi u boksačkoj povijesti. U ekshibicijskoj borbi punoj restrikcija sučelit će se dvojica boksačkih staraca – Mike Tyson (54) i Roy Jones Junior (51), bivši šampioni na čije se najbolje dane već slegla poprilična prašina. Na vrhuncu karijere bili su to nenadmašni borci.

Najmlađi teškaški prvak u povijesti (Tyson) te prvak u pet težinskih kategorija. Ipak, očekivati od njih da u ovim godinama pruže predstavu za pamćenje nije realno. I zato bi, nakon ove borbe, moglo biti puno razočaranih posebice ako se zna za set “penzionerskih” pravila. A ona kažu da pobjednik borbe od osam dvominutnih rundi neće biti proglašen i da nitko, jer obojica su starija od 50 godina, ne smije ići na nokaut. Stoga će sudac u ringu biti ovlašten da prekine svaku situaciju koja prelazi “ekshibicijski intenzitet”.

Ljudi su radoznali

Čuvši to, predsjednik UFC-a, najjače organizacije slobodne borbe, Dana White nije mogao a da se ne nasmije. Pa kakva je to borba u kojoj nitko nikoga ne smije nokautirati? To vam je kao da u NBA ligi nitko ne smije zakucati ili pak da u nogometu ne smijete zabiti gol iz voleja. Ili da u rukometu ne smijete zabiti cepelin.

– Ljudi su radoznali vidjeti kako će to izgledati, no ja ne očekujem da će se oni šaliti. Boks je sport u kojem ne postoje prijateljski mečevi i čak je vrlo teško organizirati i prijateljski sparing. Nisam siguran da su ova dvojica spremna glumatati u ringu. Iznenadili bi me da to naprave – ističe bivši europski profesionalni prvak Željko Mavrović koji će u programu RTL-a sukomentirati ovaj meč i koji priznaje:

– Zbunjen sam zbog dogovorenih pravila i ne znam što očekivati. Zapravo, moram vidjeti što će se to dogoditi da bih mogao nešto reći. Previše je tu informacija koje nisu usklađene, priča se o nekakvom čuvanju boksača. Zar to znači da nitko neće udarati svom snagom?

Ni Branko Šobot, prvi boksač iz neovisne Hrvatske koji se borio za svjetski naslov, ne vjeruje da će to uistinu biti neka kamilica.

– Poznavajući Tysona, sve je moguće jer njemu se uvijek može nešto preokrenuti u glavi da igra postane stvarnost i nešto ozbiljno. Njemu nije za vjerovati. U svakom slučaju, ja očekujem veliki šou-program jer, bez obzira na godine, nijednog ne treba podcijeniti. Obojica su veliki znalci.

Objasnio je Šobot po čemu su bili prepoznatljivi.

– Tyson je imao svoju specifičnu tehniku bliske borbe u kojoj je on primao jako malo udaraca. Premda u pravilu niži od protivnika, primao bi minimalno, otvarao bi protivnike i završavao ih. Bio je strahovito eksplozivan. Jones je pak bio tehnički virtuoz. On je boks pretvorio u igru pa se igrao s protivnicima. On je dokazao zašto se boks zove plemenitom vještinom, da ne moraš biti agresivan i jak da bi čovjeka nadmudrio. Jones je to dokazao i time što je bio prvak svijeta u pet različitih kategorija, od srednja do teške.

Nokauti ipak nisu isključeni?

S obzirom na to da je ublažavanje pravila izazvalo podsmijeh ljudi iz svijeta boksa, odjednom su krenule priče o tome da ni nokauti nisu isključeni. A takvo što zacijelo potiču vlasnici televizijskih prava kako bi pojačali gledanost.

– Nitko ne sparira jedan cijeli mjesec zbog ekshibicije – poručio je Tysonov trener za ovu priliku Rafael Cordeiro i dodao:

– U ringu će se naći dvije legende i obojica će htjeti borbu završiti prije osam rundi. Borba ima tri bodovna suca i suca u ringu i to je stvarna borba koja će imati svog pobjednika.