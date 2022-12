'Vatrenog' čeka velik doček i u Španjolskoj: Nitko u 102 godine postojanja kluba nije ovo postigao

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir upisao je ukupno dva nastupa za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u Kataru te sjajan nastup vatrenih okrunio brončanom medaljom. Već je odradio doček u Zagrebu te u Velikoj Gorici gdje je odrastao, ali nešto mu se sprema i u Pamploni, gdje igra klupski nogomet.

Foto: Lan Hongguang/XINHUA (221217) -- DOHA, Dec. 17, 2022 (Xinhua) -- Ante Budimir of Croatia reacts with his children after the third place play-off match between Croatia and Morocco of the 2022 FIFA World Cup at Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, Dec. 17, 2022. (Xinhua/Lan Hongguang) Photo: Lan Hongguang/XINHUA

Naime, Budimir je postao prvi Osasunin igrač koji je osvojio medalju na Svjetskom prvenstvu u 102 godine dugoj klupskoj povijesti, a klub mu zbog povijesnog uspjeha sprema odati priznanje. Abde Ezzalzouli, koji je došao do četvrtog mjesta s Marokom, također će sudjelovati u tome.

“Na našem stadionu El Sadar nećemo igrati do 14. siječnja, ali namjeravamo odati priznanje našoj dvojici igrača koji su dosegnuli polufinale”, rekao je za Hinu klupski glasnogovornik Santi Zuza, te dodao:

“Sudjelovat će Abde koji je zauzeo četvrto mjesto s Marokom i Ante koji je osvojio treće mjesto s Hrvatskom”.

Dodao je kako još uvijek nije poznato kada će se Budimir i Abde priključiti treninzima, ali Osasuna prvu ligašku utakmicu u drugom dijelu sezone igra tek za 10 dana protiv Real Sociedada. Momčad iz Pamplone trenutno je sedmoplasirana u La Ligi, a Budimir je u aktualnoj kampanji upisao 11 nastupa uz jedan gol i jednu asistenciju.

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Third-Place Playoff - Croatia v Morocco - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 17, 2022 Croatia's Ante Budimir and Marcelo Brozovic wear their medals as they celebrate with children on the pitch after Croatia finish in third place REUTERS/Bernadett Szabo Photo: BERNADETT SZABO/REUTERS

Hrvatski napadač i spomenuti Marokanac bili su treći i četvrti Osasunini igrači koji su u povijesti kluba zaigrali na Mundijalu. Led je 2006. probio Savo Milošević nastupajući za tadašnju Srbiju i Crnu Goru, a Čileanac Francisco Silva dohvatio je osminu finala 2014. godine u Brazilu.

