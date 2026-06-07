FOTO Pogledajte sjajnu atmosferu u Varaždinu, s tribina odjekuju domoljubne pjesme

Hrvatsku reprezentaciju očekuje posljednja provjera prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.
Hrvatsku reprezentaciju očekuje posljednja provjera prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Nakon poraza 0:2 od Belgije u Rijeci, momčad Zlatka Dalića igra protiv Slovenije u Varaždinu.
Nakon poraza 0:2 od Belgije u Rijeci, momčad Zlatka Dalića igra protiv Slovenije u Varaždinu.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Utakmica služi kao važan test forme uoči početka svjetske smotre.
Utakmica služi kao važan test forme uoči početka svjetske smotre.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Na stadionu vlada odlična atmosfera uz ispunjene tribine.
Na stadionu vlada odlična atmosfera uz ispunjene tribine.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Tijekom susreta neprestano se čuju domoljubne navijačke pjesme.
Tijekom susreta neprestano se čuju domoljubne navijačke pjesme.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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