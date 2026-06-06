FOTO Bili smo u kampu Hrvatskog nogometnog saveza. Evo kako izgleda, stigli i reprezentativci
Hrvatski nogometni savez novinarima je otvorio vrata gradilišta budućeg nogometnog kampa u Velikoj Gorici. U obilazak su stigli i reprezentativci u jeku završnih priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.
U jeku priprema za Svjetsko prvenstvo koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, hrvatski reprezentativci iskoristili su priliku za posjet gradilištu svog budućeg doma. Vatreni su s vidljivim zanimanjem promatrali napredak radova na modernom kompleksu koji će uskoro postati središte hrvatskog nogometa.
Radovi na dugo očekivanom kampu, koji su službeno započeli u travnju 2025. godine, odvijaju se prema planiranoj dinamici. Smješten uz velikogoričku obilaznicu na Aveniji pape Ivana Pavla II, kompleks je već dobio jasne konture, a Hrvatski nogometni savez je potvrdio da se otvorenje očekuje tijekom ljeta 2027. godine.
Budući dom hrvatskog nogometa obuhvaćat će četiri nogometna terena i moderan stadion kapaciteta 1.500 sjedećih mjesta, primarno namijenjen utakmicama mlađih uzrasta i ženskih selekcija. U sklopu kompleksa nalazit će se i nova upravna zgrada, koja će postati administrativno sjedište HNS-a, kao i suvremeni VAR centar.
U drugoj fazi projekta planirana je i izgradnja dodatnih sadržaja poput medicinskog centra i sportske dvorane, čime će se zaokružiti cjelokupna funkcionalna infrastruktura potrebna vrhunskim sportašima.
Dok se radovi na kampu privode kraju, reprezentativce očekuju posljednje obveze prije puta na prvenstvo. Okupljanje je započelo 25. svibnja u Rijeci, gdje su Vatreni odigrali prijateljski susret s Belgijom i upisali poraz 2:0.
Generalna proba slijedi u nedjelju protiv Slovenije u Varaždinu. Izbornik Zlatko Dalić za taj je susret najavio testiranje nove taktičke formacije 4-2-3-1, što će biti posljednja provjera uigranosti momčadi.