FOTO Bili smo u kampu Hrvatskog nogometnog saveza. Evo kako izgleda, stigli i reprezentativci

Hrvatski nogometni savez novinarima je otvorio vrata gradilišta budućeg nogometnog kampa u Velikoj Gorici. U obilazak su stigli i reprezentativci u jeku završnih priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.
Hrvatski nogometni savez novinarima je otvorio vrata gradilišta budućeg nogometnog kampa u Velikoj Gorici. U obilazak su stigli i reprezentativci u jeku završnih priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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U jeku priprema za Svjetsko prvenstvo koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, hrvatski reprezentativci iskoristili su priliku za posjet gradilištu svog budućeg doma. Vatreni su s vidljivim zanimanjem promatrali napredak radova na modernom kompleksu koji će uskoro postati središte hrvatskog nogometa.
U jeku priprema za Svjetsko prvenstvo koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, hrvatski reprezentativci iskoristili su priliku za posjet gradilištu svog budućeg doma. Vatreni su s vidljivim zanimanjem promatrali napredak radova na modernom kompleksu koji će uskoro postati središte hrvatskog nogometa.
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Posjet je organiziran u ključnom trenutku, svega nekoliko dana prije posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu, koja će poslužiti kao generalna proba uoči puta preko Atlantika.
Posjet je organiziran u ključnom trenutku, svega nekoliko dana prije posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu, koja će poslužiti kao generalna proba uoči puta preko Atlantika.
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Radovi na dugo očekivanom kampu, koji su službeno započeli u travnju 2025. godine, odvijaju se prema planiranoj dinamici. Smješten uz velikogoričku obilaznicu na Aveniji pape Ivana Pavla II, kompleks je već dobio jasne konture, a Hrvatski nogometni savez je potvrdio da se otvorenje očekuje tijekom ljeta 2027. godine.
Radovi na dugo očekivanom kampu, koji su službeno započeli u travnju 2025. godine, odvijaju se prema planiranoj dinamici. Smješten uz velikogoričku obilaznicu na Aveniji pape Ivana Pavla II, kompleks je već dobio jasne konture, a Hrvatski nogometni savez je potvrdio da se otvorenje očekuje tijekom ljeta 2027. godine.
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Ovaj kapitalni projekt predstavlja ispunjenje višegodišnjeg sna o jedinstvenom trenažnom centru za sve nacionalne selekcije, od najmlađih uzrasta do seniorske A reprezentacije.
Ovaj kapitalni projekt predstavlja ispunjenje višegodišnjeg sna o jedinstvenom trenažnom centru za sve nacionalne selekcije, od najmlađih uzrasta do seniorske A reprezentacije.
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Budući dom hrvatskog nogometa obuhvaćat će četiri nogometna terena i moderan stadion kapaciteta 1.500 sjedećih mjesta, primarno namijenjen utakmicama mlađih uzrasta i ženskih selekcija. U sklopu kompleksa nalazit će se i nova upravna zgrada, koja će postati administrativno sjedište HNS-a, kao i suvremeni VAR centar.
Budući dom hrvatskog nogometa obuhvaćat će četiri nogometna terena i moderan stadion kapaciteta 1.500 sjedećih mjesta, primarno namijenjen utakmicama mlađih uzrasta i ženskih selekcija. U sklopu kompleksa nalazit će se i nova upravna zgrada, koja će postati administrativno sjedište HNS-a, kao i suvremeni VAR centar.
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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U drugoj fazi projekta planirana je i izgradnja dodatnih sadržaja poput medicinskog centra i sportske dvorane, čime će se zaokružiti cjelokupna funkcionalna infrastruktura potrebna vrhunskim sportašima.
U drugoj fazi projekta planirana je i izgradnja dodatnih sadržaja poput medicinskog centra i sportske dvorane, čime će se zaokružiti cjelokupna funkcionalna infrastruktura potrebna vrhunskim sportašima.
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Dok se radovi na kampu privode kraju, reprezentativce očekuju posljednje obveze prije puta na prvenstvo. Okupljanje je započelo 25. svibnja u Rijeci, gdje su Vatreni odigrali prijateljski susret s Belgijom i upisali poraz 2:0.
Dok se radovi na kampu privode kraju, reprezentativce očekuju posljednje obveze prije puta na prvenstvo. Okupljanje je započelo 25. svibnja u Rijeci, gdje su Vatreni odigrali prijateljski susret s Belgijom i upisali poraz 2:0.
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Generalna proba slijedi u nedjelju protiv Slovenije u Varaždinu. Izbornik Zlatko Dalić za taj je susret najavio testiranje nove taktičke formacije 4-2-3-1, što će biti posljednja provjera uigranosti momčadi.
Generalna proba slijedi u nedjelju protiv Slovenije u Varaždinu. Izbornik Zlatko Dalić za taj je susret najavio testiranje nove taktičke formacije 4-2-3-1, što će biti posljednja provjera uigranosti momčadi.
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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