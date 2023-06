Vatreni će primiti blagoslov u Vatikanu. Papa već ima Modrićev dres, a svoje gauče ne gleda od 1990.

Hrvatska nogometna reprezentacija primit će 9. lipnja u Vatikanu papin blagoslov uoči svoga krešenda ove kalendarske godine, nastupa na završnici Ligi nacija, od 14. do 18. lipnja u Nizozemskoj.

Inicijativa je to koju je pokrenuo izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, a Hrvatski nogometni savez u ekspresnom je roku, posredovanjem Zagrebačke nadbiskupije, ishodio poziv iz Vatikana. Tako će naši reprezentativci 9. lipnja u 7.55 s krčkoga aerodroma odletjeti u Rim, audijencija je u 11 sati, a povratak je previđen u poslijepodnevnim satima pa će vatreni pod dojmom susreta s papom još odraditi i trening na Rujevici.

Delegacija HNS-a koju će primiti papa činit će šezdeset ljudi; igrači, stručni stožer, medicinsko i press osoblje reprezentacije, najuže vodstvo Saveza (Kustić, Svetina, Pletikosa). Prema informacijama iz HNS-a, k papi ne idu članovi Izvršnoga odbora Saveza.

Druženje vatrenih s papom, u eterično blagome ozračju njegova doma u Vatikanu, ubrizgat će hrvatskim reprezentativcima pozamašnu dozu duhovnoga stimulansa, s kojim će otputovati na utakmicu godine s Nizozemcima.

Talijani europski prvaci

Primjerice, u rujnu 2019. godine, dan nakon što je osigurala plasman na Europsko prvenstvo, talijanska nogometna reprezentacija primila je u Rimu papin blagoslov.

– Reprezentacija je stalni simbol vrijednosti, momčad s kojom se ljudi mogu poistovjetiti i koja ih može inspirirati – poručio je tom zgodom papi prvi čovjek Talijanskoga nogometnoga saveza, uz kojega je stajao izbornik Roberto Mancini, inače – poput Dalića – redoviti hodočasnik u Međugorje.

Nepune dvije godine kasnije Talijani su u Londonu nošeni neslomljivom voljom, zajedništvom, požrtvovnošću i poniznošću postali europski prvaci. Pa i uz obilatu Božju pomoć budući da su u polufinalu i u finalu Španjolce i Engleze pobijedili na jedanaesterce.

Azzurrima je to bio drugi posjet papi budući da ih je, zajedno s argentinskim reprezentativcima, primio i u kolovozu 2013. godine. Novinski naslov tada je glasio: 'Dan kad je papa susreo Boga'. Messija.

Hrvatska reprezentacija ipak nije prva naša nogometna momčad koja dolazi na audijenciju papi Franji. U studenome 2021. papa je primio brojno izaslanstvo reprezentacije hrvatskih Roma, a u toj delegaciji bili su i Dinamov predsjednik Mirko Barišić sa suprugom Božicom. Rome je k papi doveo utemeljitelj romske nogometne reprezentacije Toti Dedić, inače rođeni Zagrepčanin s Trešnjevke.

– Zamolbu da nas primi papa poslao sam apostolskom nunciju u Hrvatskoj Giorgiu Lingui. Priložio sam i svoju biografiju te strpljivo čekao njihov odgovor. Ne mogu vam opisati taj osjećaj kada sam saznao da će nas papa primiti. Živio sam za to više od dva desetljeća, jer jedan od mojih životnih ciljeva bio je doći pred Svetoga Oca – kazao nam je Toti Dedić, čija je selekcija tih jesenskih dana u Rimu igrala humanitarnu prijateljsku utakmicu sa selekcijom Vatikana pod nazivom Fratteli tutti. Za romsku reprezentaciju koja je vidjela papu nastupila su tada i poznata lica HNL-a, Denis Glavina i Veldin Karić.

Papa Franjo tom je zgodom dobio niz darova od hrvatske delegacije. Najprije, naravno, "romovnicu", kojom je proglašen ambasadorom Roma cijeloga svijeta, zatim dres hrvatske reprezentacije s Modrićevim imenom, Dinamov dres s brojem 10, Draženov dres s brojem 3 iz Netsa...

Gospodinova zamolba

Papa Franjo voli nogomet, navijač je argentinskog kluba San Lorenzo, simpatizer je, naravno, argentinske reprezentacije, novoga svjetskoga prvaka. Možda se na druženju s vatrenima, koje će potrajati 45 minuta, netko dotakne i nedavnoga kontroverznoga sudara Argentine i Hrvatske, ili Livakovića i Juliana Alvareza, u polufinalu SP-a, no pred papom nije uputno ići u detalje budući da on tu utakmicu – nije gledao.

Dapače, papa Franjo po vlastitom priznanju nije gledao televiziju od 15. srpnja 1990. godine, dakle prestao je tjedan dana nakon što je argentinska reprezentacija koju je predvodio Diego Maradona izgubila od Njemačke u Rimu 0:1 u finalu Svjetskog prvenstva. Ta papina odluka, naravno, nije imala veze s nogometom.

– Ne gledam televiziju. To nije zato što to osuđujem, nego je to odluka koju sam donio za Gospodina kad me je zamolio – objasnio je jednom zgodom papa.