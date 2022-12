'VARgentina ponovno jaše': Internet eksplodirao nakon novog penala za Argentinu

Borbu za naslov svjetskog prvaka u Kataru između Argentine i Francuske obilježila je sporna situacija u 22. minuti finalne utakmice. Naime, u kazenom prostoru Francuske pao je Argentinac Di Maria, a poljski sudac Szymon Marciniak je pokazao na bijelu točku.

Ipak, ponovljena snimka pokazala se Argentinac sam sapleo, no kako je Messi realizirao jedanaesterac, Južnoamerikanci su stigli u vodstvo. Jedanaesterac možete pogledati OVDJE.

Dobili su poguranac i protiv Hrvatske u polufinalu, a tako je bilo i u finalnom suretu. Ujedno, Argentini je to bio peti dosuđeni jedanaesterac na ovom SP čime je srušen rekord. Do ovog kaznenog udarca i pogotka Argentinci su bili izjednačeni s Portugalom, s četiri dosuđena na putu do trećeg mjesta 1966. godine i Nizozemskom na putu do srebra 1978. godine.

Foto: Paul Childs/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Angel Di Maria reacts after being fouled by France's Ousmane Dembele REUTERS/Paul Childs Photo: Paul Childs/REUTERS

Ujedno, jedanaesterac na Di Mariji izazvao je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama gdje su mnogi ustvrdili kako se Argentince gura prema naslovu tijekom cijelog prvenstva.

- Provjereni recept: poklon penal da se protivnik mora otvoriti i onda kontra! Deja vu!

- Teško je drugim reprezentacijama igrat i protiv Argentine i protiv sudaca... Sve u svemu, komedija od prvenstva

- VARgentina ponovno jaše - bili su neki od komentara.

