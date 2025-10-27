Varela ostaje u Zagrebu! Dinamov dragulj nije pozvan na Svjetsko prvenstvo U-17

Dinamov ofenzivni nogometaš Cardoso Varela, koji je u četvrtak zabio izjednačujući pogodak za 1-1 protiv Malmoa u Europskoj ligi, nije pozvan u portugalsku U-17 reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo. "Većina pozvanih igrača bila je dijelom momčadi koja je nastupila na Europskom prvenstvu što je i logično", izjavio je izbornik Bino Macaes. U ponedjeljak su 24 pozvana igrača počela s pripremama za Svjetsko prvenstvo nogometaša u dobi do 17 godina koje idući mjesec počinje u Katru.

Varelu, 16-godišnjeg ofenzivnog igrača Dinamo je ljetos doveo u kontroverznom transferu iz Porta, nakon što je mladić prvotno trenirao i igrao za niželigaša Dinamo iz Odranskog Obreža. Od tada je upisao 210 minuta za zagrebačke Modre tijekom osam utakmica. U švedskom Malmou je zabio debitantski gol u sučevoj nadoknadi. "Istina je da će uvijek biti igrača koji možda jesu, a možda i nisu, u boljoj formi od ovih koje sam pozvao. Neki se igrači sada počinju dokazivati", rekao je izbornik Macaes o svom odabiru.

Svi pozvani igrači dolaze iz portugalskih klubova. Izbornik će uoči puta u Katar skratiti popis na 21 igrača. Macaes je rekao da je velika konkurencija dobra za reprezentaciju Portugala koja je u svibnju osvojila Europsko U-17 prvenstvo. Portugal je u finalu pobijedio Francusku s 3-0.

U Katru će od 3. do 27. studenog sudjelovati 48 reprezentacija na Svjetskom prvenstvu. Portugal je u skupini s Novom Kaledonijom, Marokom i Japanom. Na prvenstvu sudjeluje i Hrvatska koja je u grupi s Kostarikom, Senegalom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.