Sergej Jakirović napravio čudo! Odveo je Hull u Premierligu i klubu donio 200 milijuna funti

Protivno svim prognozama hrvatski stručnjak Sergej Jakirović odveo je Hull City, momčad kojoj su mnogi predviđali borbu za ostanak, u Premierligu!

Hull je u finalu doigravanja za Premier ligu na kultnom Wembleyu svladao Middlesbrough s 1:0. Gol je zabio McBurnie u petoj minuti sudačke nadoknade.

Kada je bivši trener Dinama, Rijeke, Gorice, Zrinjskog i Kayserispora Sergej Jakirović preuzeo Hull City prošlog ljeta; engleska nogometna javnost bila je prilično složna – Hull će iz drugog ranga engleskog nogometa ispasti u treći rang.

Nije razlog tim prognozama bio Jakirović, već činjenica da je u prošloj sezoni Hull osigurao ostanak u drugom rangu na najnapetiji mogući način, zbog gol-razlike, a i da je Hull dobio zabranu plaćanja transfera i posudbi na dva prijelazna roka zbog administrativnog propusta kluba kod jedne posudbe.

Naizgled se sve činilo osuđenim na propast, a Jakirović i njegov Hull od danas su Premierligaši. Ova pobjeda sa sobom nosi zaradu od otprilike 200 milijuna funti, prvenstveno zbog prihoda od lukrativnog ugovora od TV prava u Premier ligi, a potom i zbog popratnih razloga kao što su porast sponzorstava, prihoda od ulaznica i ostalih sadržaja vezanih za klub i utakmice te generalnog rasta vidljivosti.