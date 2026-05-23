SVLADALI MIDDLESBROUGH

Sergej Jakirović napravio čudo! Odveo je Hull u Premierligu i klubu donio 200 milijuna funti

Hull City v Sheffield United EFL Sky Bet Championship 04/10/2025.
Foto: IMAGO/Ian Lyall/IMAGOSPORT
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
23.05.2026.
u 18:32

Hull je u finalu doigravanja za Premier ligu na kultnom Wembleyu svladao Middlesbrough s 1:0. Gol je zabio McBurnie u petoj minuti sudačke nadoknade.

Protivno svim prognozama hrvatski stručnjak Sergej Jakirović odveo je Hull City, momčad kojoj su mnogi predviđali borbu za ostanak, u Premierligu!

Hull je u finalu doigravanja za Premier ligu na kultnom Wembleyu svladao Middlesbrough s 1:0. Gol je zabio McBurnie u petoj minuti sudačke nadoknade.

Kada je bivši trener Dinama, Rijeke, Gorice, Zrinjskog i Kayserispora Sergej Jakirović preuzeo Hull City prošlog ljeta; engleska nogometna javnost bila je prilično složna – Hull će iz drugog ranga engleskog nogometa ispasti u treći rang

Nije razlog tim prognozama bio Jakirović, već činjenica da je u prošloj sezoni Hull osigurao ostanak u drugom rangu na najnapetiji mogući način, zbog gol-razlike, a i da je Hull dobio zabranu plaćanja transfera i posudbi na dva prijelazna roka zbog administrativnog propusta kluba kod jedne posudbe. 

Naizgled se sve činilo osuđenim na propast, a Jakirović i njegov Hull od danas su Premierligaši. Ova pobjeda sa sobom nosi zaradu od otprilike 200 milijuna funti, prvenstveno zbog prihoda od lukrativnog ugovora od TV prava u Premier ligi, a potom i zbog popratnih razloga kao što su porast sponzorstava, prihoda od ulaznica i ostalih sadržaja vezanih za klub i utakmice te generalnog rasta vidljivosti.
Komentara 1

K3
Kresimir_3007
18:45 23.05.2026.

Bravo majstori, bravo, bravo, bravo. Sve čestitke.

