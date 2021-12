Vapaj bivše hrvatske predsjednice u teškim vremenima: Treba se čuti glas sportaša!

U Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta održana je Završna konferencija projekta strateškog upravljanja u sportu pod nazivom BIGG4VB. Na panelu koji je uslijedio sudjelovali su, između ostalih, Kolinda Grabar-Kitarović, članica Međunarodnog olimpijskog odbora, prof.dr. Dragan Primorac, član vijeća HOO-a, te Ante Baković, predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza.

– Sport zahtijeva ulaganja, no to je poanta dobrog upravljanja, da se vjerodostojnošću organizacija i pristupanja sportu privuče i financiranje. Iznimno je važno uključiti same sportaše da preuzmu što veću ulogu u kreiranju pravila, da se čuje njihov glas. Jednako je važno uključiti i marginalizirane, tj. podzastupljene skupine, a to je u ovom slučaju ženski sport i njegova vidljivost koja je u Hrvatskoj veća nego na međunarodnoj razini i upravo tu možemo podijeliti dobru praksu – istaknula je Kolinda Grabar-Kitarović, članica Međunarodnog olimpijskog odbora.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 18.02.2020. Zagreb- Svecana prisega izabranog Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovica.Bivsa Predsjednica RH, Kolinda Grabar Kitarovic. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Ideja za projekt rodila se 2017. godine kada su Ante Baković i Valentina Bifflin imenovani na čelo Hrvatskog odbojkaškog saveza, koji je tada doslovno bio savez slučaj. Klubovi su bili na rubu egzistencije, a reprezentacije su iz godine u godinu padale u rezultatima. Tražeći izlaz, u jednom trenutku počeli su razmišljati o Strateškom planu. Ideja za projekt na prvoj je prezentaciji dobila odobrenje u odbojkaškim savezima Poljske, Italije i Austrije te savezima Islanda i Slovenije, koji su u sklopu njega učili uz Hrvatsku.