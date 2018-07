Clarkson čestitao Vatrenima i poručio da imamo zgodnu predsjednicu

Jeremy Clarkson, bivši voditelj i u Hrvatskoj omiljene emisije "Top Gear" nakon jučerašnje pobjede Hrvatske čestitao je Vatrenima i na Twitteru je napisao:

- Odličan posao Hrvatska. Bili ste bolji od nas. I vaša predsjednica je zgodnija.

Well done Croatia. You were better than us. And your president is better looking