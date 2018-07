Ćorluka je ovim potezom naljutio Engleze: 'Navijat ćemo za Francusku'

Hrvatski nogometaši pobjedom protiv Engleske 2:1 ostvarili su najveći uspjeh u našoj povijesti. Vatreni su još jednom odigrali sjajno i došli do zaslužene pobjede.

Jedan od onih koji su jučer zaigrali je i Vedran Ćorluka, igrač koji je ušao u produžetku, u trenutku kad smo imali vodstvo. Svojim reakcijama pomogao je da se obranimo i osiguramo pobjedu.

- Naravno da nismo očekivali da će opet ući u 120 minuta. Prvo poluvrijeme odigrali smo dosta slabo, ali smo pokazali ne samo da smo spremni nego i da to želimo više od njih. Francuzi? Treba vjerovati da smo mi bolji. Dosad smo pokazali da smo ekipa koja ne odustaje i protiv koje se nikad ne smije reći da si bolji, rekao je Ćorluka.

A o njemu danas pišu i engleski mediji i navijači na društvenim mrežama. Naime, prolazeći kraj engleskih novinara koji su ga pokušali zaustaviti, naš reprezentativac samo je kratko rekao:

Corluka is asked to stop for English press, smiles and just says: "It's not coming home!" Keeps walking.