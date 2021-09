Pravo lice Dinama za prvu pobjedu: Ivanušec načeo, a Petko iz penala dokrajčio domaćine

U susretu 2. kola H skupine Europske lige Dinamo je na gostovanju u Belgiji pobijedio Genk sa 3-0 osvojivši prve bodove, dok je u drugom susretu u skupini West Ham u Londonu porazio Rapid sa 2-0 upisavši i drugu pobjedu.

Nakon što je natjecanje u skupini otvorio domaćim porazom od West Hama (0-2), Dinamo je u drugom kolu pružio sjajnu predstavu ostvarivši uvjerljivu pobjedu protiv Genka koji je u prvoj utakmici srušio Rapid u Beču sa 1-0.

"Modri" su sjajno ušli u susret i poveli su već u 10 minuti golom Luke Ivanušeca. Bila je to brza kontra hrvatskog prvaka. Ademi je iznio loptu uposlivši Čopa koji je produžio do Oršića, a ovaj vratio Ivanušecu koji je iz blizine zabio za 1-0.

U posljednjim trenucima prvog dijela Dinamo je povećao prednost. Toma je u kaznenom prostoru udario Čopa, finski sudac je provjerio snimku sporne situacije pokazavši na bijelu točku. Bruno Petković je bio siguran za velikih 2-0 nakon prvog poluvremena.

Konačnih 3-0 Dinamo je postavio u 67. minuti, a ponovo je strijelac iz jedanaesterca bio Petković. Kazneni udarac je skrivio Munoz povukavši Oršića u gol prilici zaradivši pritom i crveni karton.

U drugom susretu iz skupine West Ham je u Londonu pobijedio Rapid sa 2-0, a golove su zabili Declan Rice u 29. minuti i Mohamed Said Benrahma u petoj minuti nadoknade. Rice je zabio i Dinamu u prvom susretu u Zagrebu u pobjedi "čekićara" 2-0.

Na ljestvici vodi West Ham sa šest bodova, Dinamo i Genk imaju po tri boda, dok je na začelju Rapid koji je izgubio obje utakmice.

U trećem kolu koje je na rasporedu 21. listopada Dinamo gostuje u Beču kod Rapida, dok će West Ham ugostiti Genk.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 30.09.2021., Cegeka Arena, Genk, Belgija - UEFA Europska liga, skupina H, 2. kolo, KRC Genk - GNK Dinamo. Luka Ivanusec, Bryan Heynen Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatski prvak se nakon poraza od West Hama, vratio na pobjedničke staze pobijedivši u Kupu Orijent, a potom u HNL-u i Slaven Belupa identičnim rezultatima (4-1). "Modri" su seriju nastavili još jednom uvjerljivom pobjedom u Europi porazivši belgijski sastav sa 3-0.

Dinamo je ukupno odigrao 11 utakmica s belgijskim klubovima, a ovo mu je bila sedma pobjeda uz po dva remija i poraza, dok je Genk do sada od hrvatskih klubova igrao samo s Lokomotivom, 2016. u kvalifikacijama za Europsku ligu, a belgijski sastav je slavio ukupno sa 4-2.

Krznar je otvorio utakmicu s trojicom igrača u zadnjoj liniji (Lauritsen - Theophile - Franjić). Ispred njih su bili Ristovski, Mišić, Ademi i Oršić, u ofenzivnom dijelu vezne linije zaigrali su Ivanušec i Petković, dok je klasična špica bio Duje Čop. Josip Šutalo koji je bio u prvoj postavi protiv West Hama, ovoga puta ispao je iz udarnih jedanaest. Domaćine je očekivano predvodio nigerijski napadač Paul Onuachuu koji je u 12 utakmica postigao 11 pogodaka.

Nakon primljenog gola, Genk je pritisnuo "Modre", domaćin je prijetio sa svih strana no Dinamo je izdržao. U 36. minuti "Modri" su bili korak do drugog gola, no Oršić je pogodio vratnicu. Tri minute kasnije uzvratio je Heynen, no i on je pogodio okvir gola.

U posljednjim trenucima prvog dijela Dinamo je povećao prednost. Toma je u kaznenom prostoru neoprezno udario Čopa, finski sudac je provjerio snimku sporne situacije pokazavši na bijelu točku. Bruno Petković je bio siguran za velikih 2-0 nakon prvog poluvremena.

Genk je na otvaranju drugog dijela pojačao pritisak, no Dinamo je prelomio utakmicu u 67. minuti. Vratar Vandevoordt je promašio jednu loptu, nakon čega je Munoz povukao Oršića u gol prilici skrivivši kazneni udarac, a pritom je dobio i crveni karton. Petkovićje sigurno realizirao jedanaesterac za 3-0.

Tri gola prednosti i igrač više 20 minuta prije kraja bili su nedostižni i Dinamo je do kraja rutinski odradio posao osvojivši važna tri gostujuća boda.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 30.09.2021., Cegeka Arena, Genk, Belgija - UEFA Europska liga, skupina H, 2. kolo, KRC Genk - GNK Dinamo. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

GENK - DINAMO 0-3

GENK. Luminus Arena. Sudac: Mattias Gestranius (Finska);

Strijelci: 0-1 Ivanušec (10), 0-2 Petković (45+3-11m), 0-3 Petković (67-11m)

Žuti kartoni: Heynen, Thorstvedt

Crveni kartoni: Munoz (66)

GENK: Vandevoordt - Munoz, Cuesta, Lucumi, Arteaga - Thorstvedt (od 64. Tresor), Toma (od 70. Preciado), Heynen - Ito, Onuachu (od 76. Ugbo), Paintsil (od 64. Bongonda)

DINAMO: Livaković - Lauritsen, Theophile, Franjić (od 70. Leovac) - Ristovski, Mišić, Ademi (od 64. Gojak), Oršić - Ivanušec (od 83. Baturina), Petković (od 83. Andrić) - Čop (od 70. Menalo)