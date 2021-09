Legenda plavih: U Belgiji su Dinamovi igrači bili kao bogovi! A ovako se treba postaviti protiv Genka

Oduvijek je Belgija bila obećana zemlja za hrvatske nogometaše, osobito igrače Dinama. Od bivših igrača plavih koji su prije ili poslije staža u Dinamu igrali u belgijskim klubovima mogle bi se sastaviti najmanje dvije vrlo solidne momčadi. Tako su, primjerice, čak petorica bivših Dinamovih vratara reprezentativaca, nekada branila u Belgiji: Ivković za Genk, Stojić za Liege, Anderlecht, Charleroi..., Pavlović za Anderlecht, Butina za Club Brugge, a Ježina za Antwerpen.

Još tamo sredinom i krajem 60-ih godina najistaknutiji igrači Dinama bili su transferirani u Belgiju. Dražan Jerković je 1965. godine prešao u Gent, Marijan Brnčić i Slaven Zambata zajedno 1969. u Waregem, Rudi Belin 1970. u Beerschot, a Krasnodar Rora 1973. godine u Standard Liege.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL 09.12.2008., Zagreb - Na krizanju Ivanicgradske i Zapoljske ulice na Pescenici oslikan je zid zgrade. Na grafitu je legendarna Dinamova postava iz 1967. godine, vremena kad je Dinamo bio pobjednik Kupa Velesajamskih gradova, preteca Kupa UEFA. Photo: Danijel Berkovic/Pixsell

Imao ponudu Anderlechta

Što je dinamovce već tada počelo privlačiti u Belgiju?, pitali smo Marijana Brnčića (81).

– Menadžer Ljubo Barin imao je u to vrijeme dobar ulaz u belgijske klubove, a Zambatu i mene u Waregem odveo je menadžer Perovanović. Ja sam u to vrijeme imao i ponudu Anderlechta, koji je tada figurirao kao jedan od deset najjačih europskih klubova, ali za Waregem je prevagnulo prijateljstvo sa Zambatom – kazao nam je Brnčić i nastavio:

– U Belgiji smo se izvanredno dobro osjećali, jer su nas tamo tretirali kao bogove! Osim što smo bili izvrsni igrači, pristigli iz tada vrlo jakoga Dinama, mi smo se znali lijepo odjenuti, bili smo elegantni, kulturni, bili smo baš pojave u svakome smislu. Nama je pak tamo odgovaralo što nije bilo karantena, nego je pristup nogometu bio puno ležerniji nego u Dinamu. Belgijce nije zanimalo što ti radiš u slobodno vrijeme, bilo im je važno samo kako izgledaš na terenu.

Kako gledate na izglede Dinama protiv Genka?

– Dinamo evidentno ima problema s obranom. Stoga se Dinamo u Belgiji ne smije povući i dopustiti da ih Genk stisne na našu polovicu. Obranu treba postaviti na 40 metara od njihova gola, treba igrati pošteno, muški, odgovorno, disciplinirano i – tražiti gol. Gol je zakon, gol ti je najveće jamstvo dobroga rezultata, i stoga Dinamo treba biti drzak i opasan – dodao je Brnčić.

Postao sam kapetan

Godine 1987. iz Dinama su izravno u belgijske klubove prešli vratar, Bugojanac Ranko Stojić u Liege, kao i napadač rođen u Beogradu Nebojša Malbaša, a napadač iz Strošinaca Ivan Cvjetković u St. Truiden. Sredinom pak 90-ih, točnije 1995. godine u belgijskom Genku završio je i bivši Dinamov napadač Fabijan Komljenović (53).

– U Genk sam prešao iz Schalkea, u kojemu nisam želio biti rezerva. Priključio sam se tada drugoligašu Genku, u kojemu sam nakon šest mjeseci postao i kapetan, a sezonu smo okončali ulaskom u prvu ligu. Belgija je zemlja u kojoj sam se kao nogometaš preporodio. Grad mi se svidio, suigrači su me sjajno primili, kao i navijači, sve je bilo idealno – kazao nam je Komljenović, koji je u Genku ostao sezonu i pol.

A kako danas gleda na odnos snaga svojih nekadašnjih klubova Dinama i Genka?

– Genk je momčad koja će tražiti dugi posjed i kroz njega strpljivo tražiti pukotine u Dinamovoj obrani. Uzdat će se u svoga robusnoga nigerijskog napadača, igrača košarkaške građe, i fizički jako moćnoga. Dinamo u toj utakmici mora izgledati kao momčad kakva je bio prije dvije godine u Ligi prvaka, dakle, naglasak stavljam na momčad. Na kolektivnu igru, u kojoj nitko, baš nitko ne smije imati slab dan i podbaciti. Takva čvrsta momčadska igra sigurno će izbaciti nekoga pojedinca, Petkovića, Oršića, Ademija ili sjajnoga Ivanušeca. Dinamo će u Genku sigurno imati svoju šansu – dodao je Fabijan Komljenović.

Boško Balaban (42), također nekada Dinamova zvijezda, četiri godine proveo je u Club Bruggeu s kojim je bio prvak, osvojio je belgijski kup, te nastupao u Ligi prvaka. Za Club Brugge ima 116 nastupa, postigao je 57 pogodaka.

– Belgija me privukla jer je oduvijek imala jaku ligu. Uspoređujući je s engleskom, zvali su je “mali Premiership”, i u njoj se igrač zaista osjeća dobro. Meni je odgovaralo tamošnje podneblje, okruženje, veći klubovi poput Bruggea, Anderlechta ili Standarda imali su po dvadesetak tisuća ljudi na utakmicama, što je za mene bilo inspirativno – kazao nam je Balaban i dodao:

– Belgijski klubovi zaslužuju svaki respekt. Evo, Club Brugge je u Ligi prvaka remizirao sa PSG-om, a sada pobijedio u Leipzigu. To znači da ih treba jako ozbiljno shvatiti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 12.11.2005., Coimbra, Portugal - Prijateljski nogometni susret Portugal - Hrvatska. Bosko Balaban. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dakle, Genk je veliki favorit protiv Dinama?

– Genk je favorit jer igra kod kuće. To je momčad koja svakoga može pobijediti, ali ako im se to dozvoli. Dinamo ima kvalitetu kojom mu se može oduprijeti, pod uvjetom da je čvrst, da se dobro defenzivno postavi i ne riskira puno. Stati iza, biti miran i odgovoran i čekati svoju šansu, to je formula uspjeha. A za Dinamo bi bod bio uspjeh – dodao je Balaban.

Uz brojne igrače koji su nakon Dinama gradili karijere u Belgiji, spomenimo kako su neki od njih, poput Strupara, išli obrnutim smjerom. Također, Kruno Jurčić (Beveren) i Ognjen Vukojević (Lierse) iz Belgije su dolazili u Dinamo i ovdje doživjeli nove uzlete karijera.

Ovo su nogometaši koji su u Belgiji igrali nakon Dinama:

Dražan Jerković (Gent) 1965.-66.

Rudi Belin (Beerschot) 1970.-72.

Slaven Zambata (Waregem) 1969.-71.

Marijan Brnčić (Waregem) 1969.-72.

Krasnodar Rora (Standard) 1973.-75.

Ivan Cvjetković (St. Truiden) 1987.-91.

Tomislav Ivković (Genk) 1989.

Fabijan Komljenović (Genk) 1995.-96.

Mario Stanić (Cl. Brugge) 1995.-96.

Robert Prosinečki (Standard) 2000.-01.

Josip Šimić (Cl. Brugge) 2000.-02.

Željko Pavlović (Anderlecht) 2001.-03.

Miljenko Mumlek (Standard) 2003.-05.

Tomislav Butina (Cl. Brugge) 2003.-06.

Boško Balaban (Cl. Brugge) 2003.-07.

Mario Cvitanović (Beerschot) 2004.-06.

Ivan Bošnjak (Genk) 2006.-09.

Goran Ljubojević (Genk) 2006.-09.

Tomo Šokota (Lokeren) 2009.-10.

Duje Čop (Standard) 2017.-21.

Franko Andrijašević (Gent) 2017.-19.

Ivan Fiolić (Genk) 2018.-19.

Antonijo Ježina (Antwerpen) 2019.-20.

Filip Benković (Leuven) 2021.

Marko Pjaca (Anderlecht) 2020.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 29.09.2021., Cegeka Arena, Genk, Belgija - Trening nogometasa Dinama na Cegeka Areni uoci utakmice 2. kola skupine H UEFA Europske lige protiv Genka. Photo: Marko Prpic/PIXSELL