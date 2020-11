UŽIVO Škoti dominiraju u Beogradu, potpuno su iznenadili pristupom

No pitat će se tu nešto i Škote.



- Srbi imaju svoj stil, formaciju i način igre što će značiti da ćemo se pripremiti za njihovu najjaču momčad, bez obzira na to što će se događati do szara - rekao je pomoćni trener Škotske Steven Reid, čija će momčad igrati na pogonu lijevog beka Liverpoola Andrewa Robertsona, ali i veznjaka Manchester Uniteda Scotta McTominaya.