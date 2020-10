UŽIVO OD 18:55 Mamić iznenadio sastavom, pogledajte s kim će istrčati u Moskvi

Nakon što su izborili bod u Maksimiru protiv Feyenoorda, nogometaši Dinama danas u drugome kolu Europkse lige u 18:55 gostuju u Moskvi kod možda i najjačeg suparnika u skupini, moskovskog CSKA.

Modri bi bili zahvalni na svakome plijenu u glavnome gradu Rusije, a prije svega će gledati kako da zaustave fantastičnog hrvatskoga reprezentativca Nikolu Vlašića, koji je u ovom trenutku i najbolji strijelac momčadi sa šest pogodaka.

- CSKA je jedna od najboljih ruskih klubova, kao momčad izgledaju dobro, imaju i jako dobre individualce, ima sjajnog Vlašića koji u kontinuitetu, već dulje vrijeme, igra jako dobro, rješava utakmice.

Kad momčadi i ne ide najbolje, on to sam riješi svojom genijalnosti. Trebamo paziti na njega, ali i na sve ostale jer su kvalitetni. No, i mi imamo kvalitetu i možemo napraviti dobar rezultat - kazao je u najavi utakmice strateg Dinama Zoran Mamić.

CSKA je u ovome trenutku drugoplasirana momčad prvenstva s 25 bodova iz 12 utakmica, ima dva boda manje u odnosu na Spartak, a u posljednjem je kolu razbio Arsenal Tulu s 5:1.

Drugi najbolji strijelac momčadi također je veznjak, Konstantin Kučaev (pet golova), dok strateg Viktor Gončarenko očito još uvijek nije siguran kojemu od napadača vjerovati i dosta ih rotira (protiv Arsenala je igrao Fedor Čalov).

Dinamo danas neće moći računati na Kevina Theophilea-Catherinea, a Mamić je iznenadio uvrštavanjem Dine Perića i Barola Franjića u prvu momčad.

CSKA: Akinfejev - Zajnudinov, Magnusson, Divejev, Mario Fernandes - Obljakov, Maradišvili - Kučajev, Vlašić, Ejuke - Čalov

DINAMO: Livaković - Gvardiol, Perić, Lauritsen, Stojanović - Franjić, Ademi - Oršić, Ivanušec, Majer - Petković

Utakmicu između CSKA Moskve i Dinama možete gledati na kanalu Arena Sport 3.

Ako se slažeš s nama da će večeras pasti kiša golova, Germania ima ponudu za tebe. Pregledaj ovdje.

Igrači Dinama stigli su na CSKA Arenu