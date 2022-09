Jerko Leko: 'Mislim da je Dinamo mogao dobiti bolji rezultat, trebali su biti hrabriji u Milanu'

Poznati bivši nogometni reprezentativac i nekadašnji igrač Monaca, zagrebačkog i kijevskog Dinama, Jerko Leko, gostovao je u studiju Večernjeg lista kod voditelja i novinara Tomislava Dasovića.

Jerko Leko je praktički iz Milana stigao u studio Večernjeg, kako je to sve izgledalo na San Siru?

- Išao sam s dva prijatelja, sreo sam puno poznatih u gradu. Na tribini sam vidio bivše suigrače Vedrana Ćorluku i Hrvoja Čalu, pa je to bila jedna lijepa prilika da se svi vidimo. Što se tiče atmosfere, bilo je jako lijepo u gradu, nismo bili dio onog kortea i išli organizirano. Nikad nisam skrivao da je Dinamo moj klub, Zvone Boban nam je sredio karte za ovu utakmicu, Milano je blizu i uživao sam. San Siro sam prošao kao igrač i sada navijač. -

Jeste li dojma da je Dinamo mogao proći bolje?

- Slažem se, iako je Milan prvak Italije oni to sve odrađuju taktički, Dinamo je uz više hrabrosti mogao dobiti pozitivniji rezultat. Odabrana je defenzivija tako kao u Zagrebu. Dinamo će se realno boriti za treću poziciju, dobro je da je Dinamo igrao u ranoj fazi protiv Chelseaja, kasnije će biti sve teže i teže. -

Utakmica legendi Dinama i navijaca na glavnom terenu uz nekoliko popratnih aktivnosti.

Trener ste Jaruna, da ste na klupi Dinama, biste li ranije stavili, primjerice, Josipa Drmića?

- Čačić je išao na sigurniju varijantu, ne mogu reći što bih napravio da sam na njegovom mjestu. Jedino, taj drugi gol ih je presjekao više nego onaj prvi. Jedino bi ranije ubacio Drmića jer je bilo prostora iza obrane Milana, malo previše pogrešaka Dinamo je imao prilikom otvaranja igre, mislim na Ivanušeca i ostale. -

Što je novoga donio Ante Čačić u Dinamo?

- Odabir trenera poput Čačića je logičan, trebala je osoba koja je poznata i koja će im dati mirnoću poput Čačića, on je staložen na klupi. Daje igračima dosta slobode, nema tlačenja i jakih treninga, forma je tempirana za ovaj dio Lige prvaka. Ima širinu kadra, riskirano je da se u pretkolima izgleda lošije, ali u prvenstvu su zato sada dominantni. -

Sada ga hvalite, ali imali ste problema u prošlosti s Čačićem?

- Da, izbacio me iz prve momčadi i razočarao me kao čovjek, on to jako dobro zna. Na kraju smo izgladili nesporazume, stali sa strane i popričali. Mislio je da ću kao stariji igrač biti nezadovoljan ako ne igram i da bih mogao stvarati probleme. Ja sam tada izjavio da je prvo mogao popričati sa mnom, a tek onda donositi odluke. Uostalom, bio mi je prvi seniorski trener u Sesvetama. -

Prijateljska utakmica GNK Dinamo - Dynamo Kyiv. Sav prihod od susreta namijenjen je humanitarnoj pomoci u ratom zahvacenoj Ukrajini. Jerko Leko, Josip Pivaric.

Kako komentirate fenomen Mislava Oršića?

- Pa je, zabio je Chelseaju, ušao je ritam, igra u odličnoj formi. Ovaj način Oršiću jako odgovara, svi kažu da je odličan i u fazi obrane, što nije slučaj recimo kod Leaoa u Milanu. Dosta je tražen, mislim da će Dinamo profitirati, on je Dinamovac, ali je isto i sportaš koji traže nove izazove. -

Koliko će natjecanje u Europi oslabiti rezultate plavih u HNL-u?

- Realno je da Hajduk ima kvalitetu i prvi je konkurent, ali treba vidjeti hoće li pogoditi s izborom trenera. Hajduk će čekati kiks Dinama, ali nemaju gard. -

Osvrnuo se na trenerski posao...

- U odnosu na igrački dio, ovo je totalno drugačiji posao. Mislim da je dobro što prolazim kroz ovakav put, nadam se da će ovi mladi treneri koji su bili bivši igrači, na kraju uspjeti. Jako mi je drago što se nastavlja trend bivši nogometaša. - zaključio je Leko.

