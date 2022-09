VIDEO Uefa odala veliko priznanje Mislavu Oršiću u Ligi prvaka

Službena stranica Uefine Lige prvaka svakog kola bira najbolji pogodak kola. To čini tako što na svojim društvenim mrežama objavi snimke četiri najbolja pogodaka prema njihovom izboru, a onda navijači biraju koji je najbolji od ta četiri.

Ovoga se tjedna u društvu odabranih našao pogodak proizašao iz fantastične akcije Brune Petkovića i Mislava Oršića. Dinamo je izgubio na gostovanju kod Milana 3:1, a jedini gol plavih zabio je Mislav Oršić nakon spomenute akcije.

Uz Oršića su u konkurenciji dvojica igrača Manchester Cityja Stones i Haaland. City je pobijedio Borussiju Dortmund nakon preokreta 2:1, a prvi gol je sjajno zabio Stones uputivši topovski udarac s ruba šesnaesterca. Drugi gol je djelo Erlinga Haalanda jednim taekwondo potezom nakon lijepe asistencije Cancela.

Četvrti kandidat za pogodak tjedna je Sportingov Arthur Gomes. On je prekjučer dotukao Tottenham zabivši za 2:0 nakon jednog slaloma kroz londonsku obranu u kojem je Emersonu Royalu provukao loptu kroz noge.

Haaland, Arthur Gomes, Oršić, Stones...



Goal of the Week! ⚽️ A, B, C or D? 🤷#UCLGOTW || @Heineken || #UCL