Nova imena na popisu: Dalić pozvao četiri nova lica, Petkovića i dalje nema

Izbornik A reprezentacije, Zlatko Dalić, predstavio je popis kandidata za utakmice Uefine Lige nacije, a izbornik U-21 reprezentacije Igor Bišćan predstavit će popis mladih Vatrenih za utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

- Čestitam prvo Dinamu na naslovu prvaka. Čekaju nas četiri utakmice u kojima trebamo ostvariti cilj u Ligi nacija. Nezgodno je jer je kraj sezone, dečki će doći nakon sedam, osam dana odmora i četiri su utakmice, što je puno. Zato smo proširili popis i tu ću trebati kalkulirati - rekao je izbornik Dalić u uvodu.

Već se ranije znalo da ni u jednoj od ovih utakmica neće sudjelovati oporavljenik Dejan Lovren, koji u 2022. godini nije odigrao niti jednu utakmicu za Zenit. Za prvu utakmicu s Austrijancima neće konkurirati niti Duje Ćaleta-Car koji se ženi 2. lipnja te bi se trebao priključiti reprezentaciji uoči susreta s Francuzima.

Dalić je napravio četiri iznenađenja: na popisu su Nediljko Labrović, golman Rijeke, Martin Erlić stoper Spezie, Josip Šutalo, stoper Dinama i napadač Petar Musa iz Boaviste.

- Nije lako igračima, igraš 70 utakmica pa se vraćaš u reprezentaciju, pogotovo za iskusnije igrače koji igraju Ligu prvaka i prvenstvo, treba vidjeti u kakvom su stanju. Nema sumnje želi li netko doći, samo treba vidjeti kako ćemo to ostvariti. A trebamo paziti i na atmosferu da netko ne bi došao, to ni dosad nije bio slučaj. A kroz tih 10 dana složit ćemo najbolje moguće.

- Petar Musa? Zabio je 11, 12 golova, radi transfer u veliki klub. On je klasični napadač i bit će dobra prilika da ga vidimo. Zaslužio je šansu i sve će ovisiti o njemu. Želimo ga pogledati i vidjeti. OK je to u klubu, ali reprezentacija je nešto drugo, kvalitetnije.

Što je s Vrsaljkom?

- Žao mi je zbog njega, propustio je i zadnju akciju. Ozljeda nije takve prirode da bi trebao dugo pauzirati, ali će svakako doći, barem će biti zadnje dvije utakmice tu. Juranović je zadnja tri tjedna ozlijeđen. Oporavio se, ali imamo na popisu Stanišića i Erlića koji može popuniti tu poziciju, a ako igramo s trojicom, to može igrati i Brekalo. Problem je s desnim bokom. Imamo tu ne baš idealna rješenja, ali pričuve imamo.

Popis za lipanjske akcije:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović

Obrana: Domagoj Vida, Šime Vrsaljko, Borna Barišić, Duje Ćaleta - Car, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Marin Pongračić, Josip Stanišić, Martin Erlić, Josip Šutalo

Veza: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Kristijan Jakić, Luka Sučić

Napad: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Josip Brekalo, Mislav Oršić, Marko Livaja, Ante Budimir, Petar Musa

Pretpozivi: Luka Ivanušec, Mile Škorić, Ivo Grbić, Nikola Moro, Filip Krovinović, Mario Vušković

Reprezentacija se okuplja u Zagrebu 30. svibnja i u glavnom gradu trenirat će do 2. lipnja, kad putuje u Osijek gdje je 3. lipnja dvoboj s Austrijom. Sve utakmice u ovom ciklusu počinju u 20.45.

Hrvatska A reprezentacija će u lipnju odigrati četiri utakmice:

3. lipnja: Hrvatska – Austrija (Osijek)

6. lipnja: Hrvatska – Francuska (Split)

10. lipnja: Danska – Hrvatska (Kopenhagen)

13. lipnja: Francuska – Hrvatska (St Denis)

Hrvatska U-21 reprezentacija će odigrati sljedeće utakmice:

3. lipnja: Norveška – Hrvatska (Drammen)

8. lipnja: Estonija – Hrvatska (Parnu)

>> Slavlje Dinama: