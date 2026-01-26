Naši Portali
BRDO KOMBINACIJA

Čeka nas neviđeni kaos: Hrvatska može biti prva u skupini, a može i ispasti te ostati bez svega

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
26.01.2026.
u 10:32

Hrvatska rukometna reprezentacija ulazi u posljednja dva kola glavne faze Europskog prvenstva u situaciji kakva se rijetko viđa. Četiri reprezentacije poravnate su s četiri boda, a za izabranike Dagura Sigurdssona put od borbe za medalje do potpunog neuspjeha nikad nije bio kraći

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedama protiv Islanda (30:29) i Švicarske (28:24) ispunila je osnovni zadatak i vratila se u igru za polufinale Europskog prvenstva. Ipak, situacija u skupini II u Malmöu daleko je od jednostavne, štoviše, prerasla je u potpuni kaos. Uoči zadnja dva kola, čak četiri reprezentacije, Švedska, Island, Slovenija i Hrvatska, imaju po četiri boda, što znači da je doslovno sve otvoreno. Momčad Dagura Sigurdssona u posljednja dva dana natjecanja može završiti kao prva u skupini i osigurati put u Herning na borbu za medalje, ali isto tako može pasti na četvrto mjesto i ostati bez svega.

Ključ sudbine hrvatskih rukometaša leži u njihovim rukama, a prva i najvažnija utakmica na rasporedu je već u utorak od 18 sati protiv Slovenije. Taj susret s pravom nosi epitet četvrtfinala, jer pobjeda Hrvatsku gura na korak do sna, dok poraz gotovo sigurno znači kraj svih nadanja. Pobjedom nad izravnim konkurentom Hrvatska ne samo da bi skočila na šest bodova, već bi Sloveniju izbacila iz gotovo svih kombinacija za prolazak. Svaka pogreška u toj utakmici mogla bi biti kobna i usmjeriti našu reprezentaciju prema borbi za utješna mjesta umjesto za medalje.

Najjednostavniji i najpoželjniji scenarij za Hrvatsku podrazumijeva dvije pobjede u preostalim susretima, protiv Slovenije u utorak te protiv Mađarske u srijedu. S ta četiri boda Hrvatska bi natjecanje u skupini završila s osam bodova, što bi moglo biti dovoljno za polufinale. Ipak, pobijede li i Švedska i Island sve svoje utakmice do kraja, doći će na istih osam bodova, ali i bolji međusobni omjer u "trokutu". To znači da Hrvatska nije sigurna ni ako dobije sve do kraja...

Postoji i scenarij koji nitko ne želi ni zamisliti. Ako Hrvatska izgubi od Slovenije, šanse za polufinale past će na razinu teorije. Slovenci bi nam pobjegli na šest bodova, a mi bismo ostali na četiri, uz lošiji međusobni omjer, što bi nas dovelo u podređen položaj. U slučaju poraza u obje preostale utakmice, Hrvatska bi mogla završiti čak na petom mjestu u skupini, što bi nakon sjajnog otvaranja drugog kruga predstavljalo potpuni neuspjeh. Upravo ta tanka linija između raja i pakla čini završnicu u Malmöu toliko napetom i neizvjesnom.

Zbog velike izjednačenosti postoji realna mogućnost da na kraju natjecanja dvije, tri ili čak četiri ekipe završe s istim brojem bodova. U tom slučaju o putniku u polufinale odlučivat će međusobni omjer, odnosno mini-tablica tih reprezentacija, a zatim i gol-razlika u tim susretima. Hrvatskoj u takvim kalkulacijama tijesna pobjeda protiv Islanda od jednog gola razlike ide u prilog, ali težak poraz od Švedske (-8) iz prve faze predstavlja ogroman teret ako se nađemo u krugu s domaćinima.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

