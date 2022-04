Uz pomoć BBB-ovaca, dinamovci nadjačali gospare i učvrstili vodstvo

Predvođeni braničem Josipom Škarom (22 koša, 6 asista) te krilnim-centrima Davidom Ušićem (21 koš, 8 skokova, 4 asista) i Damirom Markotom (19 koševa, 6 asista), košarkaši Dinama pobijedili su Dubrovnik (91:87) i tako obranili domaći teren na kojem još nisu izgubili utakmici i učvrstili svoje vodstvo u Prvoj ligi košarkaša.

Pobijedili su tako dinamovci (22-4) svoje prve pratitelje od kojih sada, šest kola prije kraja lige, imaju tri pobjede više pa je gotovo izvjesno da ćemo ih vidjeti u finalnoj seriji za prvaka Prve lige odnosno za onoga koji će izravno u HT Premijer ligu.

A Dubrovčanima (19-7) ostaje borba za drugo mjesto u kojoj utrci, trenutno, imaju po jednu pobjedu više od konkurenata Ribole Kaštela (18-8) i Bosca (18-7) te dvije više od Hermes Analitice (17-8).

Bila je to napeta utakmica u kojoj su domaćinima vjetar u leđa predstavljali su pripadnici navijačke skupine Bad Blue Boys koji su 29. minuta utakmicu pratili u tišini da bi 11 posljednjih minuta bili prilično gromoglasni.

A presudne koševe za domaćine zabili su Markota (dva slobodna bacanja) i Ušić koji nam je kazao:

- Ova nam je pobjeda bila važna psihološki, da pokažemo da možemo izaći na kraj s Dubrovčanima. Oni su nam mogući suparnik u finalu. Bila je to borbena utakmica koju smo uspjeli dobiti na našu volju i snagu. Sa zdravim Garafolićem bi to bilo možda i lakše, no srećom tu je bio Markota čije nam je iskustvo od velike koristi. Nije najbrži, nije najskočniji ali prepozna neke situacije, sjajno s nama komunicira i puno nam olakšava.

I Ivana Nakića-Vojnovića i trenera dinamovaca Marija Štirjana pitali smo da li je ova pobjeda važnija radi povećane bodovne distance ili radi psiholoških razloga.

- Neovisno o bodovnoj prednosti koju smo imali i prije utakmice, pobijediti nam je bilo bitnije radi mentalne sigurnosti pa ćemo s pozitivnijim stavom igrati preostale utakmice u Ligi za prvaka - kazao je Nik.

- S obzirom da se, zbog njihova pobjedničkog niza, počelo pričati da su bolja momčad od nas bilo je bitno pokazati da to baš i nije tako. I da na našem parketu protiv nas nitko nije favorit - dodao je trener Štirjan.

A što je nakon svega kazao trener Dubrovčana Ivan Perinčić kojemu je ovo, nakon što je preuzeo momčad i osam pobjeda u nizu, bio prvi poraz.

- Otkako sam ja preuzeo momčad ovo je bila naša najlošija obrana. Primiti od Dinama 91 koš bilo je previše da bismo pobijedili, no izvući ćemo pouke i na tome graditi naš međusobni susret, a ja se nadam i naš finale za prvaka Prve lige. A ključ našeg plasmana u željeni finale, kojeg će igrati dvije prvoplasirane momčadi, bit će gostujuće utakmice s Kaštelima i Hermesom.

Kod gospara prednjačili su Petar Dubelj (19 koševa, 5 asista), Filip Vujičić (18 koševa, 6 skokova), Ukrajinac Oleksandr Belikov (12 koševa) i Kristijan Andabaka (11 koševa) koji je u 34. minuti napravio nesportsku pogrešku za koju su nam i sami Dubrovčani rekli da je bila prijelomna. Naime, u tom trenutku gosti su sa "plus jedan" otišli na "minus četiri" nakon čega se vodstva više nisu domogli.