Uskoro ćemo otkriti tko je među našim reprezentativcima bio dalmatinski "galeb"

Krajem studenog, u sklopu završnice domaćeg Kupa, u Šibeniku će se održati Noć vaterpola. A tijekom te svečanosti saznat ćemo tko je najbolja vaterpolistica godine, tko je najbolji vaterpolist u izboru Večernjeg lista a bit će predstavljeno i novo izdanje kalendara s reprezentativcima.

A snimanje za ovaj "predmet želja" (naročito među ženskom publikom) trajalo je gotovo tri dana i održano je u Svetom Filip Jakovu. Okupiti sve reprezentativce nije bilo lako no kako su i oni svjesni koju je popularnost suvenir s njihovim fotografijama stekao onda su se rado odazvali. A stigao je, iz predgrađa Genove, i Rino Burić, jedini reprezentativac koji igra izvan hrvatskih klubova.

Ovogodišnja tema stavlja naglasak na bogatu hrvatsku kulturnu baštinu, s ciljem očuvanja nacionalnog identiteta kroz prizmu sporta – osobito vaterpola, koji je neizostavan dio života mnogih hrvatskih priobalnih zajednica.

- Ovaj vizualni projekt na jedinstven način oslikava ljepote i vrijednosti Hrvatske te istovremeno predstavlja ponosnu priču o stoljetnoj baštini i sportskoj tradiciji hrvatskog naroda. Vaterpolo je već odavno dio kulture mnogih mjesta diljem Lijepe naše, pa je i jedno takvo priobalno mjesto postalo scenografija ovogodišnjeg kalendara. Hvala mještanima i članovima KUD-a Sveti Filip i Jakov što su tako lijepo dočekali naše reprezentativce i poveli ih na tradicijsko putovanje kroz zastarjele običaje, a nama pomogli ispričati priču o drevnoj povezanosti hrvatskog sporta i kulture. - kazala je Ivana Janković, voditeljica marketinga i odnosa s javnošću HVS-a.

Osim fotografija, snimljen je i video materijal koji dodatno naglašava sinergiju hrvatske sportske i kulturne baštine.

- Ove godine vaterpolisti su, uz ulogu modela, imali i glumačke zadatke, u čemu su se izvrsno snašli. Snimali smo i video materijale koji će pratiti ovu vruću priču o hrvatskoj tradiciji i sportu. Telefoni mi ne prestaju zvoniti otkako se pročulo da je kalendar u izradi, svi žele rezervirati svoj primjerak - ispričao je Šime Eškinja, fotograf i producent.

Koliko saznajemo naši su vaterpolisti odlazili brati masline, loviti ribu a netko od njih našao se i u ulozi dalmatinskog "galeba" odnosno zavodnika turistica što je također tradicija priobalja.