Publika ne smije na stadion, ali tenisači će u Vip ložama ipak vidjeti lica

Vrhunski sport jedna je u nizu velikih industrija pogođenih koronakrizom. U mnogim zemljama dijelom su vraćena natjecanja iako po posebnim režimima i većinom bez publike. Brojne popularne sportske lige na razne načine pokušavaju dočarati sudjelovanje publike na utakmicama poput kartonskih navijača što jasno baš i nije zamijećeno kao uspješno rješenje.

Sada teniski Grand Slam US Open najavljuje da će u svoje mečeve uključiti i zvukove publike iz prijašnjih mečeva, ali u VIP ložama će se ipak moći vidjeti stvarne reakcije obitelji i prijatelja tenisača koji igraju - naime, US Open i IBM će omogućiti da se na tribinama postave LCD ekrani koji će uživo prenositi reakcije tenisačeve pratnje! Dakle, njihove reakcije moći će vidjeti i igrači. Organizatori pozivaju navijače da skinu US Open aplikaciju i da snime svoje navijanje koje bi se potom također moglo koristiti za puštanje tijekom meča.

Najviši razred teniskog natjecanja ATP, WTA i Grand Slam turniri pretrpjeli su gotovo polugodišnja otkazivanja, a sada će se ipak održati US Open, koji je tradicionalno bio zadnji Grand Slam turnir sezone, no ovaj put to neće biti jer bi se ubrzo nakon njega trebao održati i Roland Garros u Parizu.

Foto: Reuters/Pixsell

Organizatori US Opena su od lipnja, kada je objavljeno da će se turnir ipak održati, krenuli u najveću akciju organiziranja takvog velikog događaja oslanjajući se na digitalna rješenja. U 12 tjedana stvorili su uhodanu ekipu na terenu koja funkcionira s puno manjim brojem operativnih ljudi koji su prisutni na lokaciji Flushing Meadows. A u istom razdoblju kreirali su i niz digitalnih rješenja koja bi trebala donijeti nadomjestak stvarne publike i fanovima pa i igračima. US Open i američka krovna teniska organizacija USTA iskoristili su 29-godišnje partnerstvo s IBM-om kako bi kreirali neka inovativna rješenja za uključenje publike na daljinu.

Ukratko, iskoristili su umjetnu inteligenciju i gomilu sati snimljenih mečeva s prošlogodišnjeg US Opena, kao i IBM-ovo bogato iskustvo analiziranja teniskih statistika, kako bi u nove mečeve bez publike ipak donijeli stvarne reakcije navijača. IBM i službeni domaćin prijenosa američka TV mreža ESPN planiraju iskoristiti probrane zvučne reakcije navijača iz prijašnjih mečeva i uključiti ih u određenim trenucima ovogodišnjih mečeva. Publika preko malih ekrana će tako dobiti potpuniji doživljaj meča, a zvučnu navijačku kulisu moći će čuti i igrači na stadionu.

Foto: IBM

Ipak, lako moguće da će to biti i različite zvučne podloge jer će ESPN imati mogućnost birati koje zvukove će puštati u prijenos, a isto tako redatelj stadionske scenografije će moći birati što je prikladnije za pustiti uživo na stadionu.

Većinom će prevladavati ambijentalni zvuk publike ili ono što zovemo žamorom, a između poena, pred početak meča, između gemova, setova ili pak nakon samog kraja meča koristit će se stvari zvukovi i reakcije publike iz takvih ranijih situacija kada su igrali baš ti igrači.

Što se samog testiranja na koronu tiče, doznajemo izravno iz USTA-a da je u protekla dva tjedna na terenima US Opena koji je glumio i Cincinnati turnir odrađeno 7000 testiranja, a da su bila samo dva pozitivna slučaja.

Svi igrači računaju se kao prva skupina i na njih se već danima pazi u odvojenim hotelima i prostorijama na stadionu. Ako pak netko od njih bude pozitivan ili mora u karantenu odmah će biti izoliran i potrebna su im 2 negativna testa unutar 48 sati da bi se mogli vratiti u natjecanje. A tenisači se inače testiraju svaka 4 dana.

U drugoj skupini su svi ostali sudionici turnira, organizatori i popratno osoblje. I oni su pod režimom testiranja i nemaju pristup igračima.