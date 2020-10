Uremović: Puno mi znači povjerenje Dalića, ali ovo je tek početak

Kapetan ruskog prvoligaša Rubina iz Kazanja 23-godišnji Filip Uremović, iako je po vokaciji stoper, na posljednje dvije utakmice hrvatske reprezentacije pružio je vrlo dobre partije na poziciji desnog braniča.

"Desnog braniča sam prvi puta igrao u zagrebačkom Dinamu, ali svega par utakmica. No, budući da nam u klubu trenutno nedostaje naš standardni desni branič, onda sam u Rubinu zadnjih nekoliko utakmica igrao na toj poziciji i to mi je pomoglo da se snađem u reprezentaciji. Ipak, draže mi je igrati stopera, to radim cijeli život i osjećam se slobodnije. A i manje se trči", kazao je uz osmjeh Filip Uremović u petak na video konferenciji za novinare.

Uremović je protiv Francuske i Švicarske bio u početnoj postavi reprezentacije. "Povjerenje izbornika puno mi znači, a na meni je da to opravdam na terenu. Ovo je tek početak i trebam puno raditi. Bit će boljih i lošijih utakmica, ali zadovoljan sam kako sam krenuo u reprezentaciji i nadam se da će biti još bolje", kazao je Uremović.



Novopečeni reprezentativac osvrnuo se i na utjecaj i važnost kapetana Luke Modrića i koliko njegovo prisustvo znači mladim igračima: "Kad sam u rujnu prvi puta pozvan u reprezentaciju tada nije bilo Rakitića i Modrića i bio sam malo tužan. Sada je Modrić ponovno s nama i svima je drago zbog toga, jer vidi se njegova klasa, da je lider i pravi kapetan".

Hrvatsku reprezentacija očekuju utakmice Lige nacija protiv Švedske (11. listopada) i Francuske (14. listopada) na stadionu Maksimir. "Švedska je dobra ekipa, igrači se bore i puno trče, a u zadnje vrijeme pokazuju dobru razinu nogometa. Čeka nas teška utakmica, ali želimo pobijediti", zaključio je Uremović.