Uoči vjenčanja uhvaćen u krevetu s dvije plavuše, no reakcija njegove zaručnice sve je iznenadila

Nepadač West Bromwich Albiona i nekadašnja velika zvijezda engleskog nogometa Andy Carroll (33) napravio je skandal nakon što je nekoliko dana uoči vlastitog vjenčanja završio u krevetu s dvije žene.

Dogodilo se to u Dubaiju tijekom ludog provoda na momačkoj zabavi, a sve je završilo tako što su se pojavile fotografije na kojima je Carroll s 27-godišnjom menadžericom puba Taylor Jane Wilkey i njenom 26-godišnjom prijateljicom Phoebe Robb.

- Ova fotografija napravljena je iz šale. Bio je to afterparty. Svi smo se vratili u hotel, a tu smo bili ja, Andy i moja prijateljica. Nisam spavala s njim, nije bilo tako, bilo nas je troje u sobi. Bio je to cijeli dan i noć opijanja - ustvrdila je Taylor Jane te dodala:

- Vratili smo se tog dana u Andyjev hotelski apartman i pustili smo glazbu, a on je ušao u krevet i ubrzo utonuo u san. Iz šale smo ja i prijateljica pravili te fotografije. Nije bilo seksa, bila je sve zafrkancija.

No, mnoge je nakon toga iznenadila reakcija Carrollove zaručnice Billi Mucklow. Ona je odlučila da neće otkazati vjenčanje, ali je svojeg zaručnika nazvala "idiotom".

- Andy je razgovarao s njom i ona mu vjeruje da se ništa nije dogodilo. Nogometaši su okruženi lijepim ženama i to znaju njihove supruge. Ona zna da je ovo dio života s nogometašem. No, ljutita je jer se ovo dogodilo pred vjenčanje - rekao je izvor za The Sun.

Carroll je svojedobno bio najskuplji britanski nogometaš kada ga je Liverpool 2011. platio 35 milijuna funti. No, nije se snašao na Anfieldu pa je nakon toga igrao za West Ham, Newcastle, Reading i sada WBA.