Sjajna Slovenka nastavlja dominirati, ostvarila je pet uzastopnu pobjedu u svjetskom kupu

Sjajna slovenska skakačica na skijama, 20-godišnja Nika Prevc ostvarila je petu uzastopnu pobjedu, a ukupno 32. u Svjetskom kupu slavivši u petak na natjecanju u Zhangjiakouu, mjestu održavanja zadnjih ZOI 2022.
Prevc je bila uvjerljiva, skokovima od 146,5 i 130,0 metara osvojila je ukupno 245.6 bodova, čak 23.7 više od druge Japanke Nozomi Maruyame koja je skočila 127,5 i 124,5 metara, dok je treće mjesto zauzela Njemica Selina Freitag sa 215.2 bodova (128,5 i 125,0 metara).
U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa vodeća Prevc ima 1366 bodova, 320 više od druge Maruyame, odnosno 518 od treće Austrijanke Lise Eder.
