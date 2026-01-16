Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIKA PREVC

Sjajna Slovenka nastavlja dominirati, ostvarila je pet uzastopnu pobjedu u svjetskom kupu

FIS Ski Jumping World Cup
LISI NIESNER/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.01.2026.
u 14:27

Prevc je bila uvjerljiva, skokovima od 146,5 i 130,0 metara osvojila je ukupno 245.6 bodova, čak 23.7 više od druge Japanke Nozomi Maruyame koja je skočila 127,5 i 124,5 metara, dok je treće mjesto zauzela Njemica Selina Freitag sa 215.2 bodova (128,5 i 125,0 metara)

Sjajna slovenska skakačica na skijama, 20-godišnja Nika Prevc ostvarila je petu uzastopnu pobjedu, a ukupno 32. u Svjetskom kupu slavivši u petak na natjecanju u Zhangjiakouu, mjestu održavanja zadnjih ZOI 2022.

Prevc je bila uvjerljiva, skokovima od 146,5 i 130,0 metara osvojila je ukupno 245.6 bodova, čak 23.7 više od druge Japanke Nozomi Maruyame koja je skočila 127,5 i 124,5 metara, dok je treće mjesto zauzela Njemica Selina Freitag sa 215.2 bodova (128,5 i 125,0 metara).

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa vodeća Prevc ima 1366 bodova, 320 više od druge Maruyame, odnosno 518 od treće Austrijanke Lise Eder.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana
Ključne riječi
Skijaški skokovi Slovenija Nika Prevc

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

NFL 2026: STEELERS VS TEXANS
Video sadržaj
MIKE TOMLIN

Najdugovječniji trener odstupio s dužnosti nakon 19 sezona, imao je čudesne rezultate

"Ova je organizacija bila veliki dio mog života dugi niz godina i bila mi je čast voditi ovu momčad. Strašno sam zahvalan Artu Rooneyu i pokojnom Ambassadoru Rooneyu na povjerenju i podršci. Također, zahvalan sam i igračima te stručnom stožeru čiji je predanost ovo putovanje učinilo toliko značajnim", rekao je 53-godišnji Tomlin koji se biranim riječima obratio i navijačima

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!