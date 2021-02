Umro je Duško Baždar, mnogim je vaterpolistima bio prvi trener

U Zagrebu je u 74. godini preminuo Duško Baždar, jedan od onih zaljubljenika u vaterpolo koji kada je jednom zaronio u taj sport nikad iz njega nije izašao.

Bio je vaterpolist Mladosti i to u onim slavnim godinama kad su se osvajali i europski i domaći trofeji od 1959. do 1970. te potom Medveščaka do 1973. godine. A aktivno se bavio i rukometom i košarkom...

Kao trener radio je u svim selekcijama Mladosti, a potom i Medveščaka (mnogim je bivšim asovima iz oba kluba bio prvi trener), a od 2002. preuzima kompletno vođenje Zagreba (bio je predsjednik i trener kluba) s kojim je 2008. osvojio i Prvu B ligu.

Posljednjih godina iz zdravstvenih razloga bio je samo počasni predsjednik kluba, ali je i dalje, sa štapom, dolazio gotovo na sve vaterpolske utakmice u Zagrebu.

Osamdesetih godina bio je i jedan od pokretača ženskog vaterpola u Zagrebu. S veteranima Stare Save (nedavno smo se vidjeli na proslavi četvrt stoljeća postojanja tog kluba) u Australiji je 1997. osvojio svjetsko klupsko prvenstvo...

Posljednji ispraćaj Duška Baždara bit će na Mirogoju u subotu u 14.10 sati.