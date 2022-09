Ugledni liječnik komentirao tešku ozljedu Boška Šutala: Očekuje ga višemjesečni oporavak i povratak u formu

Gledajući Dinamovu momčad, jasno je da Ante Čačić stalno razmišlja o kompoziciji igre zadnje linije. A situacija nije briljantna. Osim Boška Šutala, koji je zbog prijeloma gležnja izvan stroja na dulje vrijeme, problema s ozljedom ima i Kévin Théophile-Catherine, a Josip Šutalo vraća se nakon rupture mišića i stanke od šest tjedana.

Igrač koji je trenutačno jedan od najtraženijih mladih stopera na europskom tržištu, sada započinje novi ciklus u udarnoj postavi. Za Dinamove ambicije u Ligi prvaka iznimno će važno biti njegovo stanje.

Promjena podloge

Jer, posljednja europska utakmica protiv Bodø/Glimta pokazala je koliko Dinamu nedostaje Šutalova mirnoća u igri zadnjeg reda. Također, ovih su dana Mišić, Ristovski, Moharrami i Ademi trenirali odvojeno. Bila je to svojevrsna pošteda, a zapravo je cijela priča eskalirala nakon što su se Dinamovi igrači i trener Ante Čačić nakon utakmice u Šibeniku potužili na stanje tamošnjeg travnjaka.

Plavi su, podsjetimo, u Norveškoj u kvalifikacijama za Ligu prvaka igrali na umjetnoj travi. Logično je da promjene podloge najčešće ne odgovaraju igračima.

A koliko promjena podloge može utjecati na stanje s ozljedama?

- Apsolutno jako puno utječu. Bez obzira na to što je u Norveškoj ta trava nove generacije i prilagođena je ozbiljnoj profesionalnoj razini, ipak je to razlika u odnosu na pravu travu. Promjena terena djeluje na sve zglobove, a pogotovo na gležnjeve i stopalo koji su prvi u kontaktu. Dolazi do drukčijih sila. To je sila smika koja je odgovorna za prijelom metatarzalnih kostiju, kada dolazi do tog - smicanja. Opterećenje djeluje tako da dođe do paralelnog klizanja jednog dijela kosti u odnosu na drugi zbog čega dolazi do prijeloma - rekao je dr. Milan Milošević, ravnatelj zagrebačke poliklinike Ribnjak, specijalizirane za ortopediju i traumatologiju.

Najteže je stanje s Boškom Šutalom. Kakva je to ozljeda i koliko traje oporavak?

- To je ozljeda koja se javlja dosta često kod nogometaša. Kod takvih prijeloma vrlo često stradaju ligamenti. Oporavak je individualan i prilagođen težini ozljede. Učestalost takvih prijeloma je 150-200 ljudi na uzorku od 100 tisuća, svake godine. Govorim o općem uzorku cijele populacije. Najčešće je riječ o stanci do šest mjeseci kada se očekuje povratak na teren. Potom tek slijedi put do forme prije ozljede.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 28.08.2022., stadion Subicevac, Sibenik - SuperSport HNL, 07. kolo, HNK Sibenik - GNK Dinamo. Bosko Sutalo Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Najteže je nakon prijeloma noge premostiti tu psihičku barijeru, odnosno strah?

- Već dulje koriste se multidisciplinarni timovi koji, osim liječnika, koriste i psihologe. Psihološka priprema je jako važna jer igrači vrlo često znaju pasti u depresiju. Takvo što imaju samo najjači klubovi, a psihološka komponenta je potpuno individualna.

Jak ritam utakmica sigurno utječe na ozljede?

- S povećanim brojem utakmica proporcionalno se povećao broj ozljeda. Najviše su to ozljede mekih tkiva, mišića i tetiva, obično stražnje lože. Potom slijede ozljede gležnja, taj koštani dio. Tu je najvažnija prevencija od ozljede, a potom rehabilitacija.

Kakva su vaša iskustva s takvim ozljedama i kakve vrste ozljeda najčešće sanirate?

- Bavimo se ortopedijom i traumatologijom. Kod sportaša gdje su veće sile, udarci i promjena podloga, sve to utječe na ozljede koje zahtijevaju najčešće višemjesečni izostanak s terena.

A na svjetskoj razini kakvi su trendovi i čime bismo se mogli baviti u budućnosti?

- Bavit ćemo se prevencijom, implementacijom jednoobraznog preventivnog programa, ne samo u nogometu. To bi znatno smanjilo broj ozljeda, vrijeme oporavka, troškove...

Preveliko opterećenje

Sigurno će se morati promijeniti i intenzitet treninga i priprema da bi se ti napori možda smanjili?

- Apsolutno će se sve mijenjati, preopterećenje je preveliko. Postoji poseban program koji se zove Fifa 11 plus. Riječ je o izvrsnom programu koji dokazano smanjuje ozljede za 30 posto, a ozljede prednjeg križnog ligamenta za čak 50 posto ako se pravilno izvodi program. Napravila ga je liječnička služba Fife i mi ga koristimo u pripremi sportaša. Također je jako važno koliko brzo sportaš započinje s oporavkom, odnosno s povratkom na teren. Samo nekoliko dana raniji početak rehabilitacije može značiti da će profesionalac odigrati najmanje dvije utakmice više - zaključio je Milan Milošević.

