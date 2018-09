U Zadar opet stižu Fener i CSKA, sveukupno pet euroligaša

Peto izdanje najjačeg predsezonskog turnira uoči klupske košarkaške sezone novinarima su u Zagrebu predstavili agilna direktorica (i ideotvorac) turnira Zdenka Zrilić i glasnogovornik Zadar Basketball Tournamenta Branko Tabak.

A ove godine, dvoranom Krešimira Ćosića u Višnjiku, prodefilirat će Fenerbahče, CSKA, Makabi, Milano, Bayern i poseban gost.

- Uz naše stalne goste, ove godine imamo veliku novost jer nam stiže kineski prvak, osvajač CBA lige, Liaoning Flying Tigers. Tako će ove godine izravni televizijski prijenosi ići u 12 zemalja pa tako i u Kinu koju košarku u izravnim prijenosima nerijetko prati i preko 400 milijuna ljudi - istaknula je direktorica Zdenka Zrilić.

- S obzirom na to da je ovo pripremni turnir, pa nema onog natjecateljskog naboja, teško je reći tko je tu favorit, no sigurni smo da ćete gledati najjače izdanje turnira do sada. Jer, dolazi nam pet euroligaških klubova i svi oni redom su prvaci svojih zemalja. A stižu nam i Kinezi s dva bivša NBA igrača, braniča Lestera Hudsona i centra Brandona Bassa - dodao je glasnogovornik ZDBT-a Branko Tabak.

To što posebnim ovaj turnir čini jest da je u Zadru stalan gost najtrofejniji europski klupski trener Željko Obradović, deveterostruki prvak Europe, ali i njegov učenik, inače zagrebački đak, Dimitris Itoudis, sad već višegodišnji trener moskovskog CSKA.

Ono što bi hrvatskim ljubiteljima košarke moglo biti posebno zanimljivo jest to što ove godine, po prvi put, stiže i Makabi i to na čelu sa sportskim direktorom Nikolom Vujčićem i trenerom Nevenom Spahijom. U sastavu Bayerna će se pak pojaviti bivši cibos Leon Radošević, koji je lani već nastupio na ovom turniru, ali u majici Bayernova velikog rivala Bamberga.

U ime kineskih gostiju na turniru i najvećeg svjetskog tržišta, novinarima se obratio Li Xin, politički savjetnik kineskog veleposlanika u Republici Hrvatskoj.

- Nisam toliko upućen u košarku, ali znam da je Hrvatska uspješan u mnogim sportovima, a najveće naše divljenje izazivaju vaši nogometaši. Naše je čuđenje njihovim drugim mjestom na Svjetskom prvenstvu tim veće s obzirom na to da dolaze iz tako male zemlje. Kažem male jer ja sam iz Pekinga u kojem jedan od sedam gradskih distrikta skoro ima isto toliko stanovnika koliko i cijela Hrvatska. Za nas Kineze nezamislivo je da tako mala zemlja postiže takve uspjehe i zato želimo razvijati sportsku suradnju s vama i od vas učiti. Koliko znam, već je dogovoren dolazak naših mladih nogometaša na stjecanje novih znanja i vještina u Hrvatsku.

Govorio je gospodin Li Xin o tome kako je kineska košarka u uzletu (aktualni su prvaci Azijskih igara), ali i o tome kako se odnosi između Hrvatske i Kine jako dobro razvijaju. Spomenuo je i pelješki most kojeg će izvoditi kineski koncern i koji je biti i "most" zbližavanja naroda dviju zemalja.

Turnir će se odvijati između 20. i 23. rujna, a prvi će u Zadar doći košarkaši Zadra, već 17. rujna. Makabi će pak, nakon turnira, ostati još tri dana.

U četiri dana turnira čeka nas devet zanimljivih utakmica, a brojni sadržaji izvan parketa uključuju i gala večeru za uzvanike uz koncert Petra Graše.

- Ponekad se pitam jesmo li mi uopće svjesni koga sve dovodimo u Zadar i Hrvatsku. Očekujemo vatromet vrhunskih poteza i zanimljive utakmice. Pred nama je zasigurno najjači ZDBT do sada - ustvrdio je Branko Tabak.